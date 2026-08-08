A murit William Orbit, omul din spatele Grammy-urilor Madonnei

William Orbit, producătorul britanic premiat cu Grammy și unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la schimbarea sound-ului Madonnei, a murit la vârsta de 69 de ani, potrivit revistei Variety. Familia și prietenii săi au anunțat decesul pe 7 august, precizând că artistul a murit pe 23 iulie 2026, la domiciliu.

Cauza morții nu a fost făcută publică. În mesajul transmis după deces, familia a cerut respectarea vieții private și a transmis că William Orbit va fi „profund regretat” de cei apropiați și de numeroasele persoane ale căror vieți au fost influențate de muzica, prietenia și bunătatea sa.

William Orbit, pe numele său real William Mark Wainwright, s-a născut la Londra în 1956 și și-a început cariera muzicală în anii 1980, în zona muzicii electronice. A devenit cunoscut atât prin proiectele sale solo, cât și prin activitatea de producător și remixeri pentru artiști importanți.

Momentul care i-a definit cariera a venit în anii '90, când a colaborat cu Madonna la albumul „Ray of Light”, lansat în 1998. Materialul a reprezentat o schimbare majoră pentru artista americană, combinând pop-ul cu elemente de muzică electronică, techno și influențe ambientale.

Orbit a lucrat la piese precum „Frozen”, „Ray of Light”, „Drowned World/Substitute for Love”, „The Power of Good-Bye” și „Nothing Really Matters”. Albumul a devenit unul dintre cele mai importante proiecte ale carierei Madonnei și a fost recompensat cu mai multe premii Grammy.

La ediția din 1999 a premiilor Grammy, „Ray of Light” a câștigat trofee inclusiv pentru Best Pop Album, în timp ce piesa care a dat titlul albumului a primit premiul pentru Best Dance Recording.

Influența lui William Orbit nu s-a limitat la colaborările cu Madonna. Producătorul a fost implicat în albumul „13” al formației britanice Blur, lansat în 1999, un material care a marcat o orientare mai experimentală și mai electronică a trupei.

Orbit a lucrat, de asemenea, cu All Saints, producând piese precum „Pure Shores” și „Black Coffee”, două dintre hiturile formației britanice. În cariera sa se regăsesc colaborări cu U2, Pink, Britney Spears, Robbie Williams, Beth Orton, No Doubt și Queen.

În cazul formației Queen, Orbit a lucrat la piese care au fost lansate ulterior, inclusiv „There Must Be More to Life Than This”, realizată folosind vocea înregistrată anterior de Freddie Mercury și o interpretare a lui Michael Jackson.

Pe lângă activitatea de producător, William Orbit a avut și o carieră solo. A fost implicat în proiecte precum „Strange Cargo” și a lansat albumul „Pieces in a Modern Style”, care a ajuns pe locul al doilea în clasamentul albumelor din Marea Britanie.

Ultimul său album de studio, „The Painter”, a fost lansat în 2022. Până în ultimii ani ai vieții, Orbit a continuat să compună și să producă muzică, păstrând legătura cu zona electronică și experimentală care i-a definit cariera.

Moartea sa a fost anunțată la aproape două săptămâni după data decesului. Familia a ales să păstreze discreția asupra circumstanțelor și a cauzei morții și a cerut presei și publicului să respecte perioada de doliu.

William Orbit a rămas asociat în special cu transformarea sonorității Madonnei în perioada „Ray of Light”, dar influența sa s-a extins mult dincolo de acest album. Prin combinația dintre muzica electronică, elementele ambientale și structurile pop, producătorul a contribuit la apropierea acestor stiluri de publicul mainstream.

Dispariția sa marchează încheierea unei cariere de peste patru decenii, în care Orbit a colaborat cu unii dintre cei mai cunoscuți artiști ai muzicii pop și rock.