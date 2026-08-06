Sydney Towle, una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut de pe TikTok, a murit la vârsta de 26 de ani, după aproape trei ani de luptă cu un tip rar și agresiv de cancer al căilor biliare, potrivit publicației People. Familia a confirmat decesul pe 5 august, după ce tânăra intrase în îngrijiri paliative (hospice), iar vestea a stârnit un val de reacții în mediul online.

Towle devenise cunoscută pentru modul deschis în care și-a documentat boala pe rețelele sociale. Cu peste un milion de urmăritori pe TikTok, ea a publicat constant informații despre tratamente, intervenții chirurgicale și momentele dificile prin care a trecut, transformându-și experiența într-o sursă de sprijin pentru alți pacienți diagnosticați cu cancer.

Sydney Towle a aflat în 2023 că suferă de colangiocarcinom (cholangiocarcinoma), un cancer rar al căilor biliare. Boala este întâlnită, de regulă, la persoane trecute de 50 de ani, ceea ce a făcut ca diagnosticul primit la doar 23 de ani să fie unul neobișnuit.

În următorii ani, influencerița a trecut prin numeroase ședințe de chimioterapie, intervenții chirurgicale și tratamente experimentale, inclusiv participarea la un studiu clinic bazat pe terapia cu limfocite infiltrante tumorale (TIL).

De-a lungul tratamentului, ea a continuat să își informeze comunitatea despre evoluția bolii și despre provocările pe care le întâmpina.

În primăvara acestui an, Sydney Towle a atras atenția după ce a participat la Miami Swim Week, unde a defilat într-o prezentare dedicată persoanelor care au supraviețuit cancerului.

Apariția sa a avut loc la scurt timp după ce unul dintre medicii care o trata îi recomandase trecerea la îngrijiri de sfârșit de viață, recomandare pe care ea a ales inițial să nu o accepte.

În lunile următoare, starea sa de sănătate s-a agravat, iar investigațiile au arătat că boala se extinsese, inclusiv la plămâni și în cavitatea abdominală. Cu toate acestea, Sydney a continuat să transmită mesaje optimiste și să își încurajeze urmăritorii să nu renunțe la speranță.

Cu o zi înainte de confirmarea decesului, fratele său, Austin Towle, anunțase că influencerița intrase în hospice și era înconjurată de familie și prieteni. După moartea ei, apropiații au transmis un mesaj emoționant, în care au descris-o drept „o rază nesfârșită de soare” și au mulțumit tuturor celor care au susținut-o de-a lungul luptei cu boala.

Povestea lui Sydney Towle a fost urmărită de peste un milion de persoane din întreaga lume și a contribuit la creșterea gradului de conștientizare privind colangiocarcinomul, o afecțiune rară și dificil de diagnosticat în stadiile incipiente.