Sorin Grindeanu a declarat joi seară că va propune luni, în ședința Biroului Permanent Național al PSD, ca parlamentarii social-democrați să nu acorde votul de învestire unui Guvern condus de Siegfried Mureșan. Liderul PSD și-a anunțat poziția după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul PNL pentru funcția de prim-ministru, iar acesta a acceptat ulterior propunerea.

Președintele PSD și-a argumentat poziția prin criticile formulate la adresa premierului desemnat și a revenit asupra timpului de gândire cerut de Mureșan înainte de a accepta propunerea președintelui.

Grindeanu s-a referit mai întâi la reacțiile apărute după desemnarea făcută de Nicușor Dan și a susținut că inclusiv pozițiile venite din PNL și USR ridică semne de întrebare în privința nominalizării.

„M-am uitat şi la reacţiile celor din PNL şi USR. Şi pare că l-au propus pe Siegfried Mureşan ca să-l facă de râs (...) Cum adică să ceri timp de gândire? N-am mai auzit aşa ceva în istorie. Nu s-a auzit. Când îţi propune cineva să fii prim-ministru şi să încerci să formezi un guvern şi eşti propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai ceri timp de gândire? Păi, nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să ceri voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureşan trebuia să ceară voie, şi nu din România”, a declarat Sorin Grindeanu, joi seară, la România TV.

Nicușor Dan anunțase joi că Siegfried Mureșan i-a cerut un timp de gândire înainte de a confirma dacă acceptă propunerea pentru funcția de premier. Ulterior, europarlamentarul a anunțat că acceptă desemnarea.

Președintele PSD a spus că poziția sa personală este ca parlamentarii partidului să nu voteze învestirea unui Guvern condus de Siegfried Mureșan. Propunerea va fi prezentată luni în Biroul Permanent Național, iar decizia finală va aparține conducerii partidului.

„Eu vă anunţ că luni, în partid, fac Birou Permanent Naţional, dar eu personal le voi spune colegilor mei că nu pot vota cu cineva care a trădat România şi pe români şi asta va fi propunerea mea. Sigur, fiind un partid democratic, o să vedem luni decizia forurilor”, a afirmat Grindeanu.

Liderul social-democrat a continuat și a spus că, din punctul său de vedere, PSD nu ar trebui să își dea voturile pentru formula de guvernare propusă de premierul desemnat.

”Eu cu asta voi intra şi asta le voi propune colegilor mei: să nu votăm o asemenea propunere care este ruşinoasă. Ruşinoasă. După aceea, din punctul de vedere al PSD-ului, lucrurile sunt închise. PSD-ul nu va vota, poate să sune oricine”, a mai declarat Grindeanu.

Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni. Mureșan a acceptat ulterior propunerea. După anunțul președintelui, Sorin Grindeanu a spus că a primit desemnarea cu ”surprindere şi dezamăgire”.

Președintele PSD a convocat pentru luni ședința Biroului Permanent Național al partidului, în care social-democrații urmează să discute nominalizarea lui Siegfried Mureșan și poziția pe care o vor avea în perspectiva votului de învestire.

Grindeanu a anunțat deja că va susține în fața colegilor săi varianta în care parlamentarii PSD nu acordă voturile necesare Guvernului propus de premierul desemnat.