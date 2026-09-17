Cătălina Manea, soția lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat joi, 17 septembrie, de președintele Nicușor Dan, lucrează în cadrul Băncii Europene de Investiții. Cei doi sunt căsătoriți din 2016, însă partenera europarlamentarului a rămas de-a lungul anilor în afara prim-planului vieții publice. Desemnarea lui Mureșan pentru funcția de premier a fost anunțată joi, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern.

Cătălina Manea și Siegfried Mureșan sunt căsătoriți din septembrie 2016. Spre deosebire de soțul său, prezent de mai bine de un deceniu în politica europeană și românească, aceasta a avut puține apariții în spațiul public.

Cătălina Manea lucrează la Banca Europeană de Investiții, una dintre instituțiile financiare ale Uniunii Europene. Activitatea sa profesională s-a desfășurat astfel în zona instituțiilor europene, în timp ce Siegfried Mureșan și-a construit cariera în Parlamentul European. Informațiile publice privind activitatea sa la BEI apar inclusiv în relatările bazate pe declarațiile de avere ale lui Siegfried Mureșan.

Deși ocupă o poziție în cadrul instituției europene, Cătălina Manea nu a devenit o prezență constantă în presă și a rămas în afara activității politice publice a soțului său.

În documentele publice, aceasta apare cu numele Cătălina Manea, deși în unele relatări de presă este menționată și drept Cătălina Mureșan.

În declarațiile de avere depuse de europarlamentar, soția sa a fost menționată la categoria veniturilor obținute din activitatea desfășurată la Banca Europeană de Investiții.

În timp ce Cătălina Manea activează în sectorul financiar european, Siegfried Mureșan și-a construit cea mai mare parte a carierei politice la Bruxelles.

Europarlamentarul a fost primul român care a devenit negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul anual al Uniunii Europene. A ocupat această poziție pentru bugetul UE din 2018 și ulterior pentru cel aferent anului 2024.

În prezent, Siegfried Mureșan se află la al treilea mandat de europarlamentar și este vicepreședinte al Partidului Popular European și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European.

Europarlamentarul este implicat și în negocierile referitoare la viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Siegfried Mureșan este co-raportor al Parlamentului European pentru bugetul multianual de după 2027, alături de eurodeputata Carla Tavares. Din această poziție, participă la procesul parlamentar privind viitorul buget european și la discuțiile referitoare la modul în care vor fi distribuite resursele Uniunii, inclusiv în domenii precum agricultura și politica de coeziune.

Desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru îl aduce acum în centrul negocierilor politice de la București, după o carieră desfășurată în principal în instituțiile europene.