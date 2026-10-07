Cât ar putea crește facturile la energie în lunile următoare

Facturile la energie nu ar urma să se dubleze în iarna și primăvara care urmează pentru același consum și, în linii mari, același furnizor. Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a declarat că estimările actuale indică însă posibile creșteri de aproximativ 20-22%, în contextul presiunilor asupra prețurilor de pe piețele internaționale.

Cristian Bușoi a respins scenariul unor facturi duble în condițiile în care consumul rămâne același.

„Nu vor fi facturi duble la electricitate pentru acelaşi consum şi, mai mult sau mai puţin, acelaşi furnizor. Pentru că a fost o discuţie în media şi de facturile din iulie, august, sigur că au fost şi consumuri crescute, pentru că, fiind caniculă, oamenii au fost obligaţi să lase aerul condiţionat pornit o mai lungă perioadă de timp, să crească intensitatea. Deci pentru acelaşi consum, nu putem vorbi de facturi duble”, a afirmat Cristian Buşoi, miercuri seară, la Digi 24.

Oficialul din Ministerul Energiei a explicat că discuțiile privind facturile la energie din lunile de vară trebuie raportate și la nivelul consumului.

În perioadele de caniculă, aparatele de aer condiționat au fost folosite mai mult timp și la o intensitate mai mare, ceea ce a dus la creșterea consumului de energie electrică. Din acest motiv, Cristian Bușoi a afirmat că nu se poate vorbi despre o dublare a facturilor atunci când sunt comparate situații cu niveluri diferite de consum.

Secretarul de stat a declarat că mai mulți experți au realizat simulări privind evoluția facturilor la energie. Potrivit acestuia, și companiile furnizoare de electricitate au propriile calcule, însă acestea nu au fost prezentate public, fiind legate de strategiile și secretele comerciale ale companiilor.

Bușoi a afirmat că furnizorii dețin cele mai multe date pentru astfel de estimări, nu neapărat ANRE sau Ministerul Energiei.

În același timp, el a spus că și instituțiile statului au capacitatea de a analiza aceste expertize.

„Sunt experţi care au făcut unele simulări, sunt companiile furnizoare de electricitate care nu au venit public, sunt secretele lor comerciale, strategiile lor comerciale, dar ei au cele mai multe date, nu neapărat la ANRE sau Ministerul Energiei. Sigur că avem şi noi capacităţi şi oameni măcar să ne uităm la aceste expertize. Vorbim de creşteri în jur de 20-22% în acest moment, ca previzionări, pentru iarna şi primăvara anului viitor, pe factura finală, în condiţiile în care totuşi, la un moment dat, redeschidem Cernavodă şi vom avea 1.300 de megawaţi în bandă disponibil”, a explicat Cristian Buşoi.

Creșterea estimată la aproximativ 20-22% pentru factura finală este calculată în condițiile în care Centrala Nucleară de la Cernavodă va reveni la un moment dat în Sistemul Energetic Național.

Centrala este în prezent nefuncțională din cauza debitului scăzut al Dunării.

Odată cu revenirea acesteia, sistemul ar urma să beneficieze de 1.300 de megawați disponibili în bandă, potrivit explicațiilor oferite de Cristian Bușoi.

Oficialul din Ministerul Energiei a spus însă că, în prezent, nu există un orizont de timp pentru momentul în care Centrala Nucleară de la Cernavodă ar putea fi repusă în funcțiune.