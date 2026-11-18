Zeci de site-uri accesate zilnic de milioane de oameni, printre care cele ale BBC, IKEA sau HSBC, au fost vizate de un atac cibernetic prin care hackerii au încercat să obțină datele financiare ale utilizatorilor.

Atacul a fost realizat prin intermediul platformei de marketing digital Optimizely, care utilizează inteligența artificială și este folosită de companii pentru testarea și îmbunătățirea conținutului publicat pe site-urile lor.

Potrivit platformei de securitate informatică Report URI, atacatorii au introdus un cod malițios în proiectele clienților dezvoltate cu ajutorul serviciilor Optimizely. Programul era conceput pentru a colecta informații sensibile, în special datele cardurilor bancare și informațiile de acces la conturile de criptomonede.

Metoda folosită a permis distribuirea codului prin intermediul unor site-uri legitime, fără ca utilizatorii să fie neapărat conștienți că paginile pe care le vizitau fuseseră compromise. Astfel, atacul a vizat infrastructura unei platforme utilizate de numeroase companii, iar efectele au putut ajunge la site-urile acestora și la vizitatorii lor.

Compania Optimizely a confirmat marți seară că s-a confruntat cu un incident de securitate care a afectat modul de funcționare al platformei. Reprezentanții săi nu au confirmat însă în mod explicit că obiectivul atacatorilor a fost furtul datelor financiare ale utilizatorilor, așa cum a semnalat Report URI.

Start-upul a anunțat că a identificat și a remediat vulnerabilitatea care le-a permis hackerilor să introducă propriul cod în platformă. De asemenea, compania a transmis că toate instrucțiunile adăugate de atacatori au fost eliminate.

La rândul său, Report URI a constatat că programul malițios a fost retras din fișierele infectate. Această intervenție a împiedicat continuarea distribuirii codului prin fișierele respective, după eliminarea instrucțiunilor introduse de hackeri.

Nu au fost prezentate însă informații complete despre numărul utilizatorilor care ar fi putut fi afectați, despre eventualele date financiare colectate sau despre toate site-urile compromise. De asemenea, nu a fost comunicată o estimare oficială a prejudiciului produs companiilor și persoanelor vizate.

Scott Helme, fondatorul Report URI, estimează că valoarea bunurilor obținute de atacatori s-ar ridica la aproximativ 7.000 de dolari. Suma reprezintă evaluarea sa asupra câștigului obținut în urma operațiunii, nu o valoare confirmată oficial de Optimizely.

Deși suma estimată este relativ redusă în comparație cu amploarea site-urilor vizate, incidentul ridică probleme privind securitatea serviciilor digitale utilizate simultan de numeroase companii. O vulnerabilitate într-o platformă comună poate permite atacatorilor să ajungă la utilizatorii mai multor organizații, chiar dacă acestea nu au fost atacate individual.

Cazul evidențiază riscurile asociate instrumentelor externe integrate în site-uri pentru marketing, analiză și administrarea conținutului. Dacă un astfel de serviciu este compromis, codul malițios poate ajunge la vizitatori prin intermediul unor pagini web care, în mod normal, sunt considerate de încredere.

În acest caz, atacatorii au urmărit obținerea unor informații cu valoare financiară directă, precum datele cardurilor bancare și accesul la portofele sau conturi de criptomonede. Optimizely afirmă că vulnerabilitatea a fost reparată și codul introdus de hackeri a fost eliminat, însă amploarea completă a incidentului și numărul persoanelor care ar fi putut avea datele expuse nu au fost precizate.