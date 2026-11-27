BBC va fi supusă unei investigații privind acuzațiile de antisemitism și discriminare la adresa angajaților evrei, după ce Lord John Mann, consilier independent al guvernului britanic în probleme de antisemitism, a anunțat, joi, 26 noiembrie, lansarea unei evaluări a situației din cadrul instituției, potrivit Variety. Demersul urmărește să stabilească dacă reclamațiile reflectă incidente individuale sau o problemă mai profundă, legată de cultura organizațională a BBC.

Investigația vine după mai multe controverse care au vizat postul public britanic, inclusiv acuzații privind tratamentul angajaților evrei, modul în care au fost gestionate reclamațiile interne și unele materiale jurnalistice despre conflictul din Orientul Mijlociu. Lord Mann a declarat că vrea să analizeze experiențele angajaților și să identifice eventualele probleme care nu au fost rezolvate de conducerea instituției.

Potrivit relatărilor presei britanice, Lord Mann a decis să înceapă investigația după ce a primit relatări îngrijorătoare din partea unor angajați evrei ai BBC. Aceștia ar fi descris un mediu profesional în care se simt incomod sau nu au încredere că pot semnala probleme fără consecințe.

Mann a declarat că dorește să afle cât de răspândite sunt aceste experiențe și dacă ele indică o problemă structurală. Evaluarea urmează să includă discuții cu angajați și reprezentanți ai conducerii, iar concluziile sunt așteptate în primăvara anului 2027.

Consilierul a subliniat că demersul nu urmărește identificarea și sancționarea unor persoane în mod individual, ci analiza instituției și a modului în care aceasta gestionează astfel de situații.

Investigația are loc la aproximativ o lună după ce BBC a încheiat un acord financiar cu Lucie Kon, fost producător al programului documentar Storyville, care a formulat acuzații de discriminare antisemită și tratament incorect în cadrul instituției.

Kon, implicată în producția documentarului Mr Nobody Against Putin, a susținut că atmosfera profesională s-a schimbat după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. BBC nu a confirmat acuzațiile de antisemitism în urma propriilor proceduri, însă a recunoscut existența unor deficiențe în modul în care a gestionat situația. Potrivit relatărilor publicate în octombrie, instituția a acceptat o înțelegere financiară de 400.000 de lire sterline.

Cazul a devenit unul dintre exemplele invocate în discuțiile privind modul în care BBC gestionează reclamațiile angajaților și conflictele interne.

BBC a fost criticată în repetate rânduri pentru modul în care a relatat evenimente legate de Israel și Gaza, dar și pentru deciziile luate în urma unor controverse publice.

Printre episoadele menționate în dezbaterea privind standardele editoriale se numără relatarea din 2023 despre explozia de la un spital din Gaza, în care BBC a recunoscut că speculațiile inițiale privind responsabilitatea Israelului au fost greșite. Au existat, de asemenea, critici privind un documentar despre Gaza în care identitatea naratorului și legăturile familiale ale acestuia au generat controverse.

Un alt caz a vizat prestația rapperului Bob Vylan la festivalul Glastonbury din 2025, transmisă de BBC, în timpul căreia au fost rostite declarații controversate și scandări împotriva armatei israeliene. Conducerea BBC a criticat ulterior conținutul transmis.

Aceste episoade au fost invocate de criticii instituției drept exemple ale problemelor de editorializare, control și responsabilitate. Ele rămân însă distincte de acuzațiile privind discriminarea angajaților, care urmează să fie analizate în cadrul investigației anunțate de Lord Mann.

BBC a transmis că tratează cu seriozitate toate acuzațiile de discriminare și că nu există loc pentru astfel de comportamente în cadrul organizației. Instituția a precizat că a introdus instruire obligatorie privind antisemitismul pentru angajați și că încurajează raportarea incidentelor sau a preocupărilor.

Conducerea BBC a susținut anterior că nu există dovezi privind o problemă instituțională generalizată, poziție contestată de unii angajați și foști colaboratori.

Investigația lui Lord John Mann va analiza aceste relatări și va încerca să stabilească dacă măsurile adoptate până acum au fost suficiente sau dacă sunt necesare schimbări suplimentare în modul în care BBC gestionează discriminarea și reclamațiile interne.

Evaluarea este așteptată în primăvara anului 2027 și ar putea influența dezbaterea privind responsabilitatea editorială, cultura organizațională și încrederea în BBC, una dintre cele mai importante instituții media publice din Regatul Unit.