Serviciul Român de Informații (SRI) a confirmat miercuri, 11 noiembrie 2026, că o instituție guvernamentală din România a fost compromisă într-un atac cibernetic atribuit grupării ruse de spionaj Turla. Potrivit cercetătorilor companiei ESET, hackerii au urmărit să colecteze selectiv e-mailuri legate de colaborarea instituției cu NATO și Uniunea Europeană, folosind un instrument informatic malițios conceput pentru serverele Microsoft Exchange.

Incidentul a fost identificat de ESET în urma unei investigații asupra unor atacuri desfășurate împotriva unor instituții guvernamentale din România și Kazahstan. Cercetătorii au stabilit că serverul organizației românești fusese compromis la 23 decembrie 2025. SRI a confirmat că Centrul Național Cyberint a identificat atacul, a intervenit pentru contracararea acestuia și a luat măsuri pentru remedierea efectelor.

Potrivit raportului publicat de ESET pe 10 noiembrie 2026, atacatorii au utilizat un set de instrumente informatice necunoscute anterior, denumit „Cereal”. Acesta a fost dezvoltat pentru a funcționa pe servere Microsoft Exchange și pentru a permite colectarea discretă a mesajelor electronice.

Gruparea Turla este asociată de cercetătorii ESET cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Compania atribuie operațiunea acestei grupări cu un grad ridicat de încredere, pe baza caracteristicilor tehnice ale programelor utilizate și a legăturilor cu alte instrumente informatice asociate anterior Turla.

În cazul instituției din România, programul malițios a fost configurat pentru a identifica mesajele trimise către sau primite de la reprezentanți ai NATO și ai Uniunii Europene.

Instrumentele din setul Cereal au fost concepute pentru a rămâne ascunse în procesele legitime ale serverelor Microsoft Exchange. Acestea puteau primi comenzi, executa operațiuni direct în memoria sistemului și analiza fluxul de mesaje electronice.

Una dintre componente, denumită CerealBox, intervenea în procesarea corespondenței și identifica mesajele care îndeplineau anumite criterii. Selecția putea lua în calcul expeditorul, destinatarul, subiectul mesajului și documentele atașate, inclusiv fișiere Word și PDF.

O caracteristică tehnică a operațiunii a îngreunat identificarea atacului: cercetătorii ESET nu au observat utilizarea unei infrastructuri externe de comandă și control. Serverul compromis putea fi folosit chiar de atacatori pentru transmiterea comenzilor și menținerea accesului în rețeaua internă.

Potrivit companiei, instrumentele au fost construite astfel încât să lase cât mai puține urme pe disc și să folosească procese informatice deja existente. Această metodă le permitea atacatorilor să monitorizeze corespondența fără să întrerupă în mod vizibil tr

Într-un răspuns transmis publicației G4Media, Serviciul Român de Informații a confirmat compromiterea unei instituții guvernamentale de către actorul cibernetic rus APT Turla.

Potrivit instituției, Centrul Național Cyberint a identificat atacul și a implementat măsuri de contracarare, precum și acțiuni pentru remedierea efectelor. SRI a precizat că beneficiarii legali au fost informați și că incidentul a făcut obiectul cooperării cu parteneri din comunitatea de intelligence europeană, precum și cu parteneri din cadrul UE și NATO.

Serviciul a mai transmis că desfășoară în mod constant investigații pentru identificarea, analizarea și limitarea atacurilor cibernetice atribuite Federației Ruse împotriva instituțiilor din România.

De asemenea, SRI a precizat că sunt în desfășurare investigații complexe care vizează și alte episoade asociate campaniilor cibernetice rusești.

Investigația ESET a identificat două instituții guvernamentale compromise prin intermediul setului de instrumente Cereal: una din Kazahstan și una din România. În cazul organizației din Kazahstan, cercetătorii au identificat activitatea malițioasă în noiembrie 2025, iar în România au descoperit compromiterea din 23 decembrie 2025.

Gruparea Turla, cunoscută și sub numele de Snake, este activă cel puțin din 2004 și este asociată de specialiști cu serviciile de informații rusești. Operațiunile sale sunt orientate în principal spre spionaj cibernetic și obținerea de informații din rețelele unor organizații guvernamentale.

ESET estimează că aproximativ 70% dintre țările vizate de Turla începând din 2022 sunt foste republici sovietice sau state europene care au avut legături strânse cu Uniunea Sovietică.

Până la publicarea informațiilor, instituția guvernamentală românească vizată nu a fost identificată public. De asemenea, nu au fost comunicate numărul mesajelor interceptate, volumul documentelor colectate sau eventualele consecințe asupra activității instituției.

Raportul ESET arată că operațiunea urmărea obținerea selectivă a corespondenței cu NATO și UE. SRI confirmă compromiterea sistemului și intervenția autorităților, însă nu a prezentat public toate detaliile tehnice ale incidentului.

Dezvăluirea atacului scoate în evidență riscurile de securitate cibernetică pentru instituțiile care gestionează informații sensibile și corespondență cu parteneri internaționali. Investigațiile SRI și cooperarea cu partenerii europeni și euroatlantici continuă.