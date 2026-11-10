Plenul Parlamentului a respins marți propunerea PNL ca deputatul Florin Roman să devină membru al comisiei parlamentare care verifică activitatea Serviciului Român de Informații. În urma votului, actualul reprezentant al liberalilor, Răzvan Sorin Prișcă, își păstrează locul în comisie.

Grupurile parlamentare ale PNL îl propuseseră pe Florin Roman pentru a-l înlocui pe Răzvan Sorin Prișcă în Comisia comună permanentă pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI.

Propunerea nu a întrunit însă numărul necesar de voturi. La scrutinul desfășurat marți s-au înregistrat 151 de voturi pentru și 228 împotrivă.

Răzvan Prișcă face parte dintre parlamentarii liberali care au contestat în instanță hotărârile adoptate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie.

În aceeași ședință, plenul Parlamentului a aprobat numirea Simonei-Elena Macovei Ilie în comisia parlamentară de control al SRI. Propusă de grupul S.O.S. România, aceasta îl va înlocui pe Vasile Nagy, care nu mai este membru al grupului parlamentar.

Numirea Simonei-Elena Macovei Ilie a fost aprobată cu 360 de voturi pentru și 19 împotrivă.

„Am fost nominalizat de PNL pentru a ocupa un loc al partidului în comisia de control a SRI. Propunerea a fost refuzata de noua majoritate PSD-AUR și celelalte partide extremiste plus parte din puciști. Doar în cazul meu a fost aplicată această procedură, iar nerespectarea cutumei parlamentare deschide o cutie a Pandorei, pentru ca nu este constituțional ca alții să decidă pe locurile PNL.

Am mai trăit asta pe vremea lui Liviu Dragnea, când a fost nevoie de o decizie CCR, pentru a ocupa funcția de președinte al Comisiei de Administrație Publică. Asa ca sunt obișnuit sa fiu ținta pentru PSD și mai nou AUR. De la unii puciști care se plâng de abuzuri, dar voteaza împotriva colegilor, personal nu am nici o așteptare. În politica, după o vreme roata se întoarce. Azi toate înțelegerile parlamentare între PSD și AUR plus puciști au mers struna, la Curtea de Conturi, Radio și Televiziunea Romană. Blat perfect!

Nu am alte grade militare pe umăr, decât ce prevede brevetul militar urmare a stagiului militar efectuat. Și obișnuiesc să mă adresez cu “Salut”, nu cu “Să trăiți”, așa ca domnule președinte Nicușor Dan vă salut și vă urez să fiți sănătos! Prietenii știu de ce!”, a scris el pe Facebook.