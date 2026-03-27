Principalul serviciu de informații al României a împlinit 36 de ani. La mulți ani, SRI!

Suntem pe 26 martie 1990. Decretul Nr.181 din 26 martie 1990 înființa Serviciul Român de Informații. Contextul în care România ieșită din comunism și-a format un serviciu de informații a fost unul în care statul român a fost la un pas de dispariție sau de dezintegrare teritorială.

Pentru a înțelege de ce trebuie să acordăm atenția cuvenită zilei de 26 martie 1990, trebuie să apelăm la memoria Istoriei, singura capabilă să garanteze o judecată justă și pertinentă. Se știe că atunci când Germania nazistă a ocupat Austria, Cehsolovacia, Danemarca, Franța, serviciile secrete ale statelor respective au fot primele lovite dur. Asta, pentru că ele au fost prin însăși structura lor.

Îmi amintesc citind despre invazia Tratatului de la Varșovia din august 1968 în Ceholslovacia, că unitățile speciale ale KGB au anihilat prima dată unitățile speciale ale serviciilor secrete cehoslovace.

Faptul că generalul Nicolae Militaru, agent sovietic deconspirat pusese Securitatea sub controlul Armatei arată clar unde dorea să se ajungă și ce scenariu s-ar fi aplicat. Singurul care a înțeles în decembrie 1989 că Securitatea risca să devină țapul ispășitor în vâltoarea lui decembrie 1989, a fost generalul Iulian Vlad, care nu mai este printre noi și care a dat faimosul ordin al retragerii în unități a cadrelor Securității și sigiliarea armamentului.

Editura de Carte a publicat lucrarea istoricilor Tudor Păcuraru și Florin Bichir. Primul este ofițer de contrainformații la bază, al doilea este un istoric specializat pe studiul instituțiilor militare și de informații. Lucrarea se numește „Târgu Mureș 1990 Zori însângerate”. Cartea arată clar adevărul istoric: în 1990, la Târgu Mureș s-a dorit ruperea României.

Timp de câteva luni din momentul 22 decembrie 1990, puterea provizorie de la București s-a confruntat cu o critică masivă împotriva oricărei structuri de informații, căreia i se atribuia ab initio faptul că ar fi torturat cetățenii. Practic, din motivele arătate mai sus, anti-naționale, nu se dorea să se fondeze un serviciu românesc de informații (intelligence).

De aceea, Decretul Nr.181 din 26 martie 1990 al CPUN (Consiliul Provizoriu de Uniune Națională) a reușit performanța de a salva România. Având structurile sale de informații, indendente de Armata Română, sub un viitor control parlamentar, România putea merge înainte. În 1900, era, desigur, o mare necunoscută, acest „înainte” către care trebuia să se meargă. Ulterior, pe 29 iulie 1991, s-a votat în Parlament, Legea Nr.51 / 1991, iar în 21 noiembrie 1991 s-a adoptat Constituția României, intrată în vigoare la 8 decembrie 1991. Evident, ca urmare a creării cadrului constituțional în România, la 24 februarie 1992, Parlamentul României a votat Legea 14/ 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii.

În urmă cu aproape 20 de ani, moderam un eveniment dedicat lansării unei cărți despre aspectele privind Revoluția din 1989. Din public, o doamnă cercetător într-un domeniu al științelor exacte ne-a împărtășit un punct de vedere personal. Colaborase în carieră cu mulți cercetători din Polonia, Iugoslavia, Cehoslovacia. Ne-a destăinuit ceea ce i-a spus o colegă din Cehia (se revăzuseră după 1993, anul separării Cehoslovaciei) care, citind unele informații din România, despre criticile încă persistente despre serviciile de informații, acuzate că au fost aservite fostului PCR i-ar fi dat un sfat colegei din România: „Să mulțumiți agenților voștri secreți că au știut să vă țină în 1990 patria întreagă! Uite, noi nu o mai avem!”

Ori, se știe câtă monedă s-a bătut pe așa-zisele merite ale lui Vaclav Havel în trecerea la democrație. În primul rând, Vacav Havel a reușit să destrame Cehoslovacia, făcută de Thomas Masaryk în 1918!

Din fericire, existența SRI a făcut ca România să reziste, deși evenimentele de la Târgu Mureș din 17-21 martie 1990 urmăreau cu totul altceva.

România, prin natura relațiilor externe de dinainte de 1989 este o țară unde există și astăzi cetățeni din Orientul Mijlociu. Spre deosebire de Franța, Germania, Marea Britanie unde ciocnirile dintre cetățenii acestor state și imigranții musulmani ating cote de violență din ce în ce mai mari, în România, lucrurile sunt sub control. De ce? Pentru că de 36 de ani, Serviciul Român de Informații, alături de celelate structuri veghează, aplicând deviza de pe emblema SRI: „Patria a priori”!