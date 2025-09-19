„Târgu Mureș 1990: zori însângerați” nu discriminează. Motivarea ÎCCJ, în favoarea autorilor Tudor Păcuraru și Florian Bichir

O asociație care apără interesele comunității maghiare din România a pierdut definitiv un proces împotriva cărții „Târgu Mureș 1990: zori însângerați”, scrisă de jurnaliștii Tudor Păcuraru și Florian Bichir și publicată de Editura Evenimentul și Capital. În motivare Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) se artă că pasajele considerate „controversate” sunt expresii istorice protejate de libertatea de exprimare, bazate pe arhive desecretizate ale Securității

Totul a pornit de la o plângere a Asociației Emnt Egesulet la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Asociația acuza că în „Târgu Mureș 1990: zori însângerați” există pasaje discriminatorii la adresa maghiarilor și romilor.

Pasajul vizat, de pe pagina 106, descrie conflictul etnic violent din martie 1990 de la Târgu Mureș, folosind metafore dure: „Fii ai unei neam de pușcă, mândri strâng turma, apoi ciobani arați calea (...) în primul rând stă masa «oilor», romi de limba maghiară recrutată și onorați să ardă, pe bani sau promisiuni de emigrare, în spațele lor, stau câinii (levenți), antrenați la Bicske cu ciomagul și ranga. În spate lor stă duzina de ciobani de-ai lui „Asklepios”, care raportază la Budapesta cum decurge curățarea Transilvaniei de „vermină” (...) pentru un Ardeal „fără români și evrei”.

Asociația susținea că aceste expresii incită la ură și discriminează pe criterii etnice, cerând anularea hotărârii CNCD (care nu constatase discriminare) și sancționarea autorilor Tudor Păcuraru și Florian Bichir, precum și a Editurii Evenimentul și Capital. CNCD a decis în februarie 2022 că pasajele sunt bazate pe documente istorice (arhive desecretizate ale Securității) și nu au intenție discriminatorie clară, ci reflectă fapte din acea perioadă tulbure.

Cazul a ajuns la Curtea de Apel Cluj, care în ianuarie 2023 a respins plângerea asociației. Judecătorii au argumentat că pasajele fac parte dintr-o lucrare istorică, nu incită la violență actuală și sunt protejate de Constituție și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Asociația a făcut recurs la ÎCCJ. Aici, avocații Editurii Evenimentul și Capital și ai autorilor au susținut că recursul nu e bine fundamentat legal și că instanța nu poate impune sancțiuni directe.

Libertatea de exprimare câștigă: Curtea a considerat că expresiile, deși dure, sunt metafore istorice bazate pe arhive reale ale Securității. Ele descriu presupuse manipulări din 1990, nu incită la ură astăzi. „Nu există intenție calificată prin scop pentru a produce discriminarea”, se arată în hotărâre.

Fără discriminare intenționată: Judecătorii au stabilit că pentru a fi discriminare, trebuie dovedită o intenție clară de a umili un grup etnic. Cartea e o analiză istorică, nu propagandă, conform jurisprudenței europene care permite opinii șocante dacă nu depășesc limitele democratice.

Context istoric decisiv: Conflictul din Târgu Mureș 1990 a fost un episod sângeros post-revoluționar. Cartea sugerează că romi vorbitori de maghiară ar fi fost manipulați de actori externi. Curtea a acceptat că astfel de descrieri, deși ofensatoare, sunt parte a dezbaterii publice.

Asociația a fost obligată să plătească 500 de lei cheltuieli de judecată către CNCD, iar decizia e definitivă.

Autorii, Tudor Păcuraru și Florian Bichir, au declarat că s-au bazat pe arhive desecretizate, nu pe invenții. Editura Evenimentul și Capital a susținut că e o lucrare jurnalistică, nu rasistă.