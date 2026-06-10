Loredana Groza împlinește astăzi, 10 iunie 2026, vârsta de 56 de ani. Artista s-a născut la Onești, județul Bacău, pe 10 iunie 1970, și rămâne una dintre cele mai cunoscute și influente prezențe din industria muzicală românească.

Aniversarea vine după aproape 40 de ani de activitate artistică, perioadă în care cântăreața a lansat zeci de albume, a susținut sute de concerte și a traversat mai multe generații de public.

De la debutul său în anii '80 până la proiectele recente, Loredana Groza și-a păstrat vizibilitatea într-un peisaj muzical aflat într-o continuă schimbare.

Loredana Groza a atras atenția încă din adolescență. La doar 16 ani a câștigat marele premiu la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia, devenind una dintre cele mai tinere laureate ale competiției.

În aceeași perioadă, a fost remarcată de compozitorii Dumitru Moroșanu și Zsolt Kerestely, care au contribuit la începutul carierei sale artistice.

Consacrarea a venit odată cu piesa și albumul „Bună seara, iubito”, lansate la sfârșitul anilor '80. Materialul discografic a devenit unul dintre cele mai de succes din istoria muzicii românești, iar melodia a rămas până astăzi una dintre cele mai cunoscute din repertoriul artistei.

De-a lungul carierei, Loredana Groza a abordat numeroase genuri muzicale, de la pop și rock la muzică tradițională și proiecte experimentale.

Criticii și publicul au remarcat în mod repetat capacitatea artistei de a se adapta noilor tendințe fără a renunța la propria identitate artistică.

Pe lângă activitatea muzicală, aceasta a fost implicată și în televiziune, fiind antrenor în primele sezoane ale emisiunii „Vocea României” și ulterior jurat în alte producții de divertisment cu audiențe importante.

La 56 de ani, Loredana Groza continuă să fie activă pe scenă și în mediul online. Aparițiile sale publice, concertele și proiectele muzicale noi mențin interesul publicului, iar numele său rămâne asociat cu unele dintre cele mai importante momente ale muzicii pop românești.

Cariera artistei reprezintă unul dintre cele mai longevive parcursuri din industria de divertisment din România, traversând perioade și generații diferite fără întreruperi majore de activitate.