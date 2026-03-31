Loredana Pălănceanu a fost eliminată de la Survivor, dar a plecat cu o sumă importantă de bani

Participarea Loredanei Pălănceanu la competiția Survivor 2026 s-a încheiat după 12 săptămâni de provocări intense, perioadă în care aceasta a demonstrat rezistență fizică și mentală deosebită, a anunțat Antena 1.

Experiența nu a fost doar o provocare personală, ci și una financiară, având în vedere remunerația oferită concurenților pe durata competiției.

Fiecare săptămână petrecută în competiție aducea participanților aproximativ 1.500 de euro. Astfel, după 12 săptămâni în Republica Dominicană, Loredana a acumulat un câștig de circa 18.000 de euro.

Suma obținută în doar trei luni de competiție depășește considerabil venitul anual al multor profesori din România, evidențiind impactul financiar al aparițiilor în astfel de emisiuni.

În viața de zi cu zi, Loredana Pălănceanu este cadru didactic la Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” din Țibănești, județul Iași, unde predă matematică de aproape nouă ani.

Salariul său lunar, conform grilei din sistemul public de învățământ, se încadrează între 4.500 și 5.300 de lei net, iar cu ore suplimentare sau responsabilități precum dirigenția poate ajunge până la circa 5.700 de lei net, echivalentul a aproximativ 1.150 – 1.200 de euro.

Raportând câștigul obținut din Survivor la venitul său lunar, suma de 18.000 de euro ar fi echivalentă cu aproape 15 luni de salariu, adică mai mult de un an de muncă la catedră.

Această comparație scoate în evidență diferența semnificativă între veniturile tradiționale din învățământ și oportunitățile financiare oferite de competițiile media.

Pe lângă cariera didactică, Loredana și-a consolidat vizibilitatea în mediul online, devenind populară pe platforma TikTok.

Aici, profesorul transformă lecțiile de matematică în conținut accesibil și interactiv, reușind să atragă un public numeros, atât elevi, cât și persoane interesate de metode creative de învățare. Această prezență online a contribuit și la notorietatea sa, sporind impactul participării în cadrul competiției Survivor.