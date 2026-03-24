Antena 1 vine cu nume surprinzătoare în noul sezon al competiției Asia Express

Noul sezon Asia Express, difuzat de Antena 1, aduce în competiție un grup variat de vedete, pregătite să pornească într-o aventură dificilă pe Drumul Mătăsii, prin Uzbekistan și China.

Sezonul 9 reunește 18 participanți, organizați în echipe, care vor parcurge un traseu plin de provocări. Printre aceștia se numără Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa Maya, precum și What’s UP alături de soția sa, Miky.

Participanții vor trebui să se descurce fără telefoane și fără bani, bazându-se pe ingeniozitate, sprijinul localnicilor și un buget simbolic, pentru a ajunge la destinația finală, Perla din Shanghai.

Concurenții vorbesc despre experiența care îi așteaptă și despre provocările pe care le anticipează.

„Mă aştept la o experienţă intensă, care să mă scoată complet din zona de confort. Ştiu că va fi greu, cu multe provocări şi momente imprevizibile, dar tocmai asta mă motivează. Vreau să mă descopăr într-o situaţie total diferită de viaţa mea de zi cu zi şi să văd cât de puternică sunt cu adevărat. Plec cu emoţii, dar şi cu mult entuziasm. Îmi las confortul de acasă şi oamenii dragi pentru o aventură unică. Îmi doresc să mă bucur de fiecare moment, chiar şi de cele grele, pentru că ştiu că experienţa asta o să rămână cu mine toată viaţa. Simt că astfel de experienţe te schimbă ca om. Nu este doar o competiţie, este o lecţie despre curaj, adaptare şi despre cât de mult poţi duce atunci când îţi doreşti cu adevărat”, a spus Loredana Chivu.

„Sunt sigură că o să fie o experienţă care să-mi rămână în inimă pentru tot restul vieţii şi să fie plină de momente neaşteptate. PS: Pregătiți-vă, pentru că o să râdeţi mult, rău de tot! Plec cu emoţie, curiozitate şi dorinţa să mă bucur de tot ce urmează. Şi, mai ales, cu gândul că nu sunt singură — Loredana e lângă mine şi împreună suntem o echipă care o să facă fiecare moment să conteze. Simt că e provocarea vieţii mele şi, totodată, o să mă facă să văd lumea altfel şi să mă schimbe complet ca om”, a spus Anamaria Mocanu, colega Loredanei.

Participanții privesc competiția și ca pe o experiență personală, dincolo de partea de concurs.

„Uneori, în viaţă, ajungi întrun punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale... Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate. Vreau să mă descopăr din nou. Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul, când nu ştiu ce urmează peste o oră sau unde voi dormi în acea noapte. Plec cu dorul familiei în inimă, dar şi cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Cred că Asia Express este experienţa pe care o aştept de o viaţă. Şi sunt pregătită să o trăiesc cu seriozitate, cu emoţie şi cu bucuria de a descoperi fiecare clipă exact aşa cum vine”, spune Mirela Vaida.

„De aceea privesc această experienţă, înainte de orice, ca pe o călătorie personală — una care, sper, mă va ajuta să înţeleg şi poate chiar să vindec o formă de anxietate care m-a însoţit mereu. Destinaţiile mi se par absolut fascinante — Uzbekistan şi China, pe traseul legendar al Drumului Mătăsii. Există ceva aproape mitologic în această linie de parcurs. Un alt lucru care mă bucură este faptul că am reuşit să-mi depăşesc, recent, teama de zbor. Am foarte multă încredere în partenera mea, Connie Preda. Suntem diferiţi, dar tocmai în diferenţele noastre cred că stă forţa echipei”, a spus stilistul Maurice Munteanu.

„Mi s-a părut extrem de romantic să mă aventurez aşa în necunoscut împreună cu Maurice, noi fiind prieteni vechi, buni; dar şi pentru că simţeam nevoia să evadez dintr-un cotidian încărcat de responsabilităţi. Plec fără niciun scenariu. Mi-am propus să fiu cât mai prezentă şi să mă las surprinsă pe tot parcursul călătoriei noastre de oameni, de necunoscut... Mă aştept că vom fi destul de solicitaţi şi că ne va fi greu uneori, dar cred că va fi şi foarte amuzant în compania lui Maurice, care are un umor remarcabil. Sper că amândoi vom fi flexibili, spontani şi că o să ne învingem unele frici pe drum... şi sper că o să câştigăm!”

„Plec în Asia Express cu speranţa că voi trăi împreună cu Maya experienţa vieţii. Pentru mine, viaţa este un motiv în sine de bucurie şi vreau să mă asigur că nu las nicio întâmplare să strice această sărbătoare. Ca mamă, plec în Asia Express pentru că îi datorez Mayei o experienţă doar a noastră. Ca antreprenor, plec pentru că vreau să confirm că am construit ceva care funcţionează şi fără mine. Plecarea mea înseamnă şi un test de maturitate pentru business: am o echipă pregătită şi am încredere că Zurli poate merge mai departe fără intervenţia mea zilnică. Ca om, merg în Asia Express să văd cum trăiesc alţi oameni, cum e viaţa dincolo de ceea ce cunosc deja”, a spus Mirela Retegan.

Noul sezon, intitulat „Drumul Mătăsii”, propune o călătorie inspirată de vechea rută comercială care lega Estul de Vest, aducând în prim-plan nu doar competiția, ci și impactul cultural și experiențele care pot schimba perspectiva participanților asupra lumii.