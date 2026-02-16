Antena 1 a semnat primul contract important cu o vedetă pentru următorul sezon din Asia Express

Antena 1 a început recrutările pentru sezonul 10 al show-ului „Asia Express”, iar primul nume care și-a pus deja semnătura pe contract ar fi Gabriel Torje, fotbalistul român cu 57 de selecții în naționala României, potrivit GSP.

În vârstă de 36 de ani, are în palmares performanțe notabile, printre care campionatul câștigat cu Farul Constanța, experiențe în Primera Division și Serie A, dar și numeroase meciuri în tricoul echipei naționale.

Fotbalistul ar fi purtat discuții cu producătorii și înaintea sezonului precedent, însă nu a putut face pereche cu Gabriel Tamaș, cel care îl dorea în echipa sa. De data aceasta, „Piticul” a acceptat provocarea și va participa la Asia Express 10.

Detaliile traseului pe care vor merge concurenții nu au fost încă dezvăluite de producători, însă sezonul 10 se anunță unul spectaculos, cu probe dificile și marele premiu de câteva zeci de mii de euro.

Conform sursei, noul sezon ar urma să să înceapă în toamna acestui an. De altfel, Gabi Torje nu ar fi singurul nume cu rezonanță din lumea fotbalului care acceptă o astfel de promovare.

„Asia Express e despre viața reală și despre cum trebuie să te descurci în condiții foarte grele, unde depinzi de bunătatea oamenilor. Am văzut oameni care n-aveau ce mânca, dar se împrumutau de la vecini ca să ne dea nouă…”, spunea Dan Alexa, care a câștigat sezonul 9 alături de Gabi Tamaș.

Gabriel Torje, viitor concurent în Asia Express sezonul 10, a avut un parcurs impresionant în lumea fotbalului. Acesta a debutat în prima ligă pe 28 aprilie 2006, în meciul Poli Timișoara – FC Argeș 0-0, adunând 39 de apariții și două goluri pentru bănățeni.

În 2008 a fost transferat la Dinamo pentru două milioane de euro, unde a evoluat timp de trei ani. Deși nu a cucerit trofee cu „câinii roșii”, în 2011 a fost desemnat „Fotbalistul Anului” în Ancheta Gazetei Sporturilor. În vara aceluiași an, s-a transferat la Udinese pentru cinci milioane de euro, bifând 22 de meciuri și două goluri.

Torje și-a continuat cariera în La Liga, la Granada și Espanyol, și a trecut apoi prin Turcia, Grecia și Cecenia. A revenit de două ori la Dinamo, ultima dată în 2021, făcând parte din echipa care a retrogradat.

Pe plan internațional, Torje a fost un jucător important pentru naționala României, cu 57 de selecții și 12 goluri. A debutat sub comanda lui Răzvan Lucescu și a fost prezent la EURO 2016.

Pe plan intern, fotbalistul a cucerit un titlu cu Farul Constanța, înscriind de trei ori în 16 meciuri în sezonul campionilor, iar în ultimii ani a evoluat în Liga 2, pentru Concordia Chiajna și Muscelul Câmpulung. După o carieră plină de experiențe internaționale și momente memorabile pe teren, Torje se pregătește acum de o provocare complet diferită.