Gabi Torje, mai catolic decât papa. „Nu am băut până la 23 de ani”

Fotbalistul Gabriel Torje a declarat la un podcast faptul că în tinerețe a fost extrem de cuminte. Nu de alta, dar nu a ieșit din cuvântul părinților lui și a avut mereu grijă la ce consumă.

Gabi Torje, exemplu pentru tineri

         Fostul internațional a povestit faptul că în copilărie și adolescență a fost extrem de atent la ce mănâncă. Nu neapărat că i-ar fi păsat, dar locuia cu părinții, de aici și necesitatea. „Eu de când m-am apucat de fotbal, până am venit la Dinamo la 18 ani, eu am fost un copil care am stat în casă cu părinții mei.

         Am mâncat mâncare gătită acasă. Nu am avut bucătar, nu mâncam la restaurant paste, nu am ieșit la cluburi, la baluri”, a explicat fotbalistul.

Mergea la baluri de boboci în calitate de invitat

        Practic nici distracțiile nu era la fel ca pentru alți adolescenți. Fotbalistul era cel care înmâna premii altor copii, asta pentru că el juca deja la un club de elită. „Mergeam la baluri, dacă eram invitat, pentru că la 16 ani eu eram deja jucător la Poli Timișoara.

România, printre cele mai ieftine țări din UE. Cine e la polul opus
Ursula von der Leyen fuge de Parlament. Șefa Comisiei evită confruntarea directă cu eurodeputații
          Eram cunoscut și mă duceam la baluri de boboci să dau premii. Nu mă duceam beau. Adică, tu pe oricine o să întrebi din anturajul meu și mă cunoaște de când eram copil, știe că eu până la 23 de ani, 24 de ani, eu nu am pus gura nici măcar pe o bere”, a mai spus Gabi Torje.

Mutarea la București l-a scos în club

         Doar că odată cu evoluția în carieră, iată că au venit și oportunitățile de ieșit. „Am fost surprins în oraș de câteva ori. Da, într-adevăr mi-a plăcut să ies în oraș.

         Mi-a plăcut să mă duc să stau, mi-a plăcut alergătura după diverse domnișoare”, a mai povestit fotbalistul. Gabi Torje are o relație neoficializată cu un make-up artist alături de care se afișează la toate evenimente publice la care participă.

Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
