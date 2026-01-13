Sport

Gigi Becali a dat lovitura iernii. A adus la FCSB un jucător de Liga Campionilor

Comentează știrea
Gigi Becali a dat lovitura iernii. A adus la FCSB un jucător de Liga CampionilorGigi Becali. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Gigi Becali a reușit să aducă la FCSB un jucător care a evoluat în Liga Campionilor. Finanțatorul „roș-albaștrilor” s-a înțeles cu Ofri Arad (27 de ani), plecat de la echipa Kairat Almaty. El a evoluat pentru kazahi în această ediție a UEFA Champions League.

Gigi Becali l-a transferat pe israelianul Ofri Arad, jucător care a evoluat în Liga Campionilor pentru Kaiarat Almaty

Isarelianul poate evolua și ca mijlocaș defensiv, și ca fundaș central și a adunat 10 partide în naționala țării sale. Pentru că și-a încheiat conturile cu cei de la Kaiarat, Ofri Arad a venit la FCSB din postura de jucător liber de contract. Becali a anunțat că i-a plătit deja noului jucător prima de instalare.

sursa: Facebook

„Am vrut să am un evreu în echipă”

„Ne-am și înțeles cu Arad. El a trimis o ofertă. Noi am trimis o contraofertă și a spus ok. Am trimis contractul să-l semneze și să fie vizita medicală făcută și atât. Aici o face, în țară. A terminat cu ei, nu mai e la echipă. Nu are cum să fie gata pentru meciul cu Argeș.

De când am început să citesc despre poporul evreu, am ajuns să iubesc poporul evreu. Am vrut să am un evreu în echipă. Pe mine nu m-a convins, habar n-am, dar MM a spus că e fotbalist bun, bun. Nu doar bun. Ci bun, bun. Dacă MM spune bun, bun, chiar e. Are și fizic. A zis MM că îi trebuie o lună de pregătire”, a anunțat finanțatorul la Digi Sport.

Mii de oameni s-au omorât pentru o găleată. Războiul a implicat două orașe importante din Italia
Mii de oameni s-au omorât pentru o găleată. Războiul a implicat două orașe importante din Italia
O nouă decizie controversată pregătită de Guvernul Bolojan pentru pensionari: Trebuie să găsim variante cât se poate de corecte
O nouă decizie controversată pregătită de Guvernul Bolojan pentru pensionari: Trebuie să găsim variante cât se poate de corecte

400.000 de euro prima de instalare

Inițial, Becali nu a vorbit despre valoarea primei de instalare.Nu spun sume. „Până nu e semnat contractul, nu dau detalii despre sume. Apoi vorbim ce vreți voi. Despre sume nu mai vorbesc. I-am dat primă de instalare, dar nu spun cât”.

Prezent în studio, Gabi Torje i-a transmis că fără 400.000 de euro nu a scăpat. Becali a răspuns: „Ai ghicit, ce să-ți fac dacă ai ghicit. Atât mă costă”.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Mii de oameni s-au omorât pentru o găleată. Războiul a implicat două orașe importante din Italia
23:55 - Fosta judecătoare Daniela Panioglu, dată în judecată pentru neplata întreținerii. Cât are de plată
23:50 - Zăpada necurățată atrage sancțiuni uriașe într-o țară europeană. Amenzile pot ajunge la 50.000 de euro
23:42 - Spor natural negativ în Franța, pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial
23:40 - Tanti Elvira
23:35 - Trump anunță că inflația SUA este „slabă”. Noi presiuni asupra Fed pentru scăderea dobânzilor

HAI România!

Tanti Elvira
Tanti Elvira
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin

Proiecte speciale