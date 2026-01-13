Gigi Becali a dat lovitura iernii. A adus la FCSB un jucător de Liga Campionilor

Gigi Becali a reușit să aducă la FCSB un jucător care a evoluat în Liga Campionilor. Finanțatorul „roș-albaștrilor” s-a înțeles cu Ofri Arad (27 de ani), plecat de la echipa Kairat Almaty. El a evoluat pentru kazahi în această ediție a UEFA Champions League.

Isarelianul poate evolua și ca mijlocaș defensiv, și ca fundaș central și a adunat 10 partide în naționala țării sale. Pentru că și-a încheiat conturile cu cei de la Kaiarat, Ofri Arad a venit la FCSB din postura de jucător liber de contract. Becali a anunțat că i-a plătit deja noului jucător prima de instalare.

„Ne-am și înțeles cu Arad. El a trimis o ofertă. Noi am trimis o contraofertă și a spus ok. Am trimis contractul să-l semneze și să fie vizita medicală făcută și atât. Aici o face, în țară. A terminat cu ei, nu mai e la echipă. Nu are cum să fie gata pentru meciul cu Argeș.

De când am început să citesc despre poporul evreu, am ajuns să iubesc poporul evreu. Am vrut să am un evreu în echipă. Pe mine nu m-a convins, habar n-am, dar MM a spus că e fotbalist bun, bun. Nu doar bun. Ci bun, bun. Dacă MM spune bun, bun, chiar e. Are și fizic. A zis MM că îi trebuie o lună de pregătire”, a anunțat finanțatorul la Digi Sport.

Inițial, Becali nu a vorbit despre valoarea primei de instalare.Nu spun sume. „Până nu e semnat contractul, nu dau detalii despre sume. Apoi vorbim ce vreți voi. Despre sume nu mai vorbesc. I-am dat primă de instalare, dar nu spun cât”.

Prezent în studio, Gabi Torje i-a transmis că fără 400.000 de euro nu a scăpat. Becali a răspuns: „Ai ghicit, ce să-ți fac dacă ai ghicit. Atât mă costă”.