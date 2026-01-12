De la planșetă, la podiumul olimpic. Povestea unei românce polivalente

Lia Manoliu reprezintă un nume de referință pentru sportul românesc și internațional. A văzut lumina zilei la 25 aprilie 1932, în Chișinău. Ea a fost pasionată, în egală măsură de sport și de științele exacte. Lia Manoliu, maestră emerită a sportului, multiplă campioană a României a decedat la 9 ianuarie 1998, la București, acum 28 de ani.

În 1954, Lia Manoliu a devenit inginer energetician după absolvirea Institutului Politehnic din București, activând la IPROMET București. A studiat și jurnalismul, la o școală creată în jurul redacției publicației „Sportul Popular”. Lia Manoliu a știut să îmbine performanța sportivă cu managementul sportiv dar și cu politica. Din 1973 și până în 1997 s-a aflat în echipa managerială a Comitetului Olimpic Român.

Lia Manoliu a avut un talent sportiv polivalent. Marea campioană a practicat tenis (de masă și de câmp), a jucat volei, baschet, legitimându-se la Clubul Știința București, însă prima dragoste a rămas atletismul, pentru care a avut reale abilități descoperite în anii studiilor liceale.

Ea s-a decis să concureze la proba de aruncarea discului, care a consacrat-o în sportul de mare performanță. Lia Manoliu a reușit să devină campioană națională de 12 ori și campioană balcanică de 7 ori. Este un record absolut pentru un performer din România.

În perioada 1952-1972, ea a înregistrat cea mai mare performanță (record Guiness Book, depășit doar de Elisabeta Lipă în 2004, la Atena) pentru un sportiv olimpic al lumii. A participat la șase ediții ale Jocurilor Olimpice (Helsinki 1952, Melbourne 1956, Roma 1960, Tokyo 1964, Mexico City 1968, Munchen 1972), cucerind bronzul la la Roma, Tokyo și aurul olimpic la Mexico City.

Lia Manoliu a ocupat în perioada 1973-1990 funcția de vicepreședinte al Comitetului Olimpic Român, pentru ca din 1990 și până în 1997 să fie președinte al COR. A fost un foarte bun manager de numele său legându-se practic ultimele mari performanțe olimpice ale delegațiilor României cum ar fi Montreal 1976, Moscova 1980, Los Angeles 1984, Seul 1988, Barcelona 1992 și Atlanta 1996.

Lia Manoliu a fost senator de București în primul Parlament din 1990. A fost distinsă cu numeroase trofee naționale și internaționale, iar stadionul național, fost ”23 august”, până la construcția actualei Arene Naționale i-a purtat numele.