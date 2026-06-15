Rețetă ghiveci călugăresc este una dintre cele mai apreciate preparate de post din bucătăria românească. Combinația de legume coapte lent la cuptor oferă un gust bogat și o textură aparte, iar preparatul poate fi servit atât cald, cât și rece. Cu ingrediente simple și accesibile, această mâncare tradițională transformă legumele de sezon într-un preparat sățios și aromat.

Pentru aproximativ șase porții sunt necesare două cepe medii, un morcov mare ras, jumătate de praz, o vânătă mică, un dovlecel mic, jumătate de conopidă, un cartof mare, un ardei roșu, trei roșii bine coapte, 200 de grame de fasole verde și 100 ml de bulion sau passata de roșii.

În plus, se folosesc aproximativ 100 ml de ulei, sare și piper după gust. Opțional, în această rețetă ghiveci se pot adăuga câțiva căței de usturoi, precum și bucăți de țelină sau varză, pentru un plus de aromă.

Primul pas constă în curățarea și spălarea tuturor legumelor. Ceapa se toacă mărunt, morcovul se rade, iar restul ingredientelor se taie în bucăți potrivite, astfel încât să se gătească uniform.

Într-o cratiță încăpătoare se călesc ceapa și morcovul în ulei, la foc mic, timp de câteva minute. Se adaugă apoi cartofii și prazul, care se lasă să se înmoaie ușor. După ce aceste legume au început să se gătească, se completează cu vinetele, dovleceii, conopida, ardeiul, fasolea verde și roșiile.

Amestecul se asezonează cu sare și piper, apoi se toarnă aproximativ un pahar cu apă pentru a crea suficient lichid în timpul coacerii.

După omogenizarea ingredientelor, legumele se transferă într-un vas termorezistent. Deasupra se adaugă bulionul de roșii, care va contribui la formarea unui sos gustos și aromat.

Vasul se acoperă cu folie de aluminiu și se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius. Preparatul se lasă la copt aproximativ o oră. După primele 30 de minute, folia se îndepărtează pentru ca legumele să se rumenească ușor și să capete un aspect apetisant.

În timpul coacerii, aromele se combină treptat, iar fiecare ingredient își păstrează caracterul specific. Rezultatul este un preparat colorat, cu un sos bogat și o consistență perfectă.

Ghiveciul călugăresc poate fi servit imediat după scoaterea din cuptor, alături de pâine proaspătă sau lipii. De asemenea, este la fel de gustos și după ce s-a răcit, motiv pentru care mulți îl preferă în zilele călduroase de vară.

Pentru un plus de prospețime, preparatul poate fi presărat cu pătrunjel verde sau ceapă verde tocată fin. Această rețetă ghiveci este ideală pentru perioadele de post, dar și pentru cei care își doresc o masă sănătoasă, bazată pe legume și ingrediente simple.