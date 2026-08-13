Seceta nu este un fenomen nou pentru spațiul românesc, iar manifestările sale extrem de agresive au marcat adânc istoria economică și socială a țării. De-a lungul deceniilor, perioadele prelungite fără precipitații au transformat culturile agricole în praf, au uscat fântânile și au pus la grea încercare comunități întregi. Analizând datele meteorologice și cronicile vremii, putem contura un tablou al celor mai dificili ani din punct de vedere hidrologic și al impactului lor asupra populației.

Când vorbim despre perioade critice marcate de lipsa apei, anul 1946 rămâne cel mai sumbru reper din istoria modernă a României. Suprapusă peste urmările dezastruoase ale celui de-Al Doilea Război Mondial, o secetă cumplită instalată încă din vara anului 1945 a lovit întreaga țară, afectând în mod catastrofal regiunea Moldovei.

Râurile au secat, iar pământul s-a crăpat adânc, împiedicând dezvoltarea oricărui tip de cultură. Lipsa de hrană a condus la o foamete generalizată, iar mii de oameni au fost nevoiți să părăsească satele în căutarea unor surse de supraviețuire, urcându-se în așa-numitele trenuri ale foamei către vestul țării. Acest episod a rămas întipărit în memoria colectivă drept o traumă națională, fiind urmat de eforturi uriașe pentru refacerea stocurilor de alimente.

Deși episodul din 1946 a fost cel mai dramatic, secolul XX a fost presărat cu multe alte perioade de ariditate extremă. În primele decenii ale veacului, anii 1907, 1918 și 1928 au adus perioade lungi de caniculă și lipsă prelungită de precipitații, afectând grav recoltele de grâu și porumb și generând dezechilibre pe piața cerealelor.

Mai târziu, în anul 1934, o altă secetă prelungită a provocat pierderi masive în sectorul zootehnic și agricol. De asemenea, anii 1953, 1982 și 1990 au pus la încercare sistemele de irigații ale vremii, forțând autoritățile să caute soluții pentru gestionarea mai eficientă a resurselor de apă din marile bazine hidrografice.

Schimbările climatice din ultimele decenii au accelerat frecvența și intensitatea fenomenelor extreme. Începutul noului mileniu a adus o succesiune de ani extrem de secetoși, în care pragurile istorice ale temperaturilor au fost depășite în mod repetat.

Anul 2000 a rămas în statistici pentru una dintre cele mai severe secete de vară, urmat îndeaproape de anul 2007. În 2007, valurile succesive de aer african au pârjolit sute de mii de hectare de culturi, iar debitele fluviului Dunărea au scăzut la niveluri alarmant de joase. Nici ultimii ani nu au fost mai blânzi. Perioadele 2012, 2020 și 2022 au confirmat o tendință clară de aridizare, în special în regiunile din sudul și sud-estul țării, unde Câmpia Română, Bărăganul și Dobrogea resimt cel mai dur lipsa precipitațiilor.

Analiza datelor istorice arată că fenomenele de secetă nu mai reprezintă excepții izolate, ci devin o realitate din ce în ce mai prezentă. Scăderea pânzei freatice și degradarea treptată a solurilor impun o regândire fundamentală a strategiei agricole naționale.

Modernizarea infrastructurii de irigații, reîmpădurirea zonelor vulnerabile la deșertificare și adaptarea culturilor la noile condiții climatice sunt pași esențiali pentru prevenirea unor crize similare celor din trecut. Istoria ne arată că apa este o resursă vitală, iar modul în care învățăm să o gestionăm eficient va determina securitatea alimentară a generațiilor viitoare.