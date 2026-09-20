Naționala României s-a reunit la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, înaintea primelor patru partide din noua ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii au început pregătirea pentru seria de meciuri programată în perioada următoare, informează Federația Română de Fotbal.

Andrei Burcă și Nicolae Stanciu au fost primii jucători care au ajuns la baza de pregătire, fiind prezenți încă de luni. Sâmbătă li s-a alăturat Valentin Mihăilă, iar duminică lotul a început să se completeze. Alți 13 fotbaliști au sosit la Mogoșoaia înaintea primului antrenament oficial.

Printre jucătorii care s-au alăturat duminică lotului s-au numărat craiovenii Teodor Băluță, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, David Matei și Alexandru Cicâldău, dar și Ianis Hagi, Denis Drăguș, Andrei Borza, Matei Ilie, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir, Lisav Eissat și Andrei Rațiu.

Prima ședință de pregătire din această perioadă de cantonament a avut loc duminică după-amiază. Șase dintre tricolori au ieșit pe teren: Nicolae Stanciu, Andrei Burcă, Andrei Rațiu, Vlad Dragomir, Matei Ilie și Valentin Mihăilă. Ceilalți jucători, cu excepția lui Denis Drăguș, au efectuat programul de pregătire în sala de forță și ședințe de refacere.

Antrenamentul s-a încheiat într-o notă relaxată, cu un joc de tenis cu piciorul, în format 3 la 3. Echipele au fost formate din Burcă, Dragomir și secundul Cătălin Anghel, respectiv Stanciu, Mihăilă și preparatorul fizic Darius Hîmpea. Câștigători au fost Stanciu, Mihăilă și Hîmpea.

Denis Drăguș nu s-a pregătit alături de colegii săi. Atacantul a suferit un traumatism la genunchiul stâng în partida U Craiova – FCSB, iar investigațiile medicale efectuate duminică au stabilit că acesta nu va putea fi recuperat la timp.

Fotbalistul legitimat la FCSB devine astfel indisponibil pentru primele patru meciuri ale României din Liga Națiunilor. Drăguș este al doilea tricolor care ratează această perioadă din cauza unei probleme medicale, după Florinel Coman.

Duminică seară sunt așteptați la Mogoșoaia și Ionuț Radu, Bogdan Racovițan, Andrei Coubiș, Raul Opruț și Cătălin Cîrjan. Lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi va fi complet după antrenamentul de luni seară.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpașa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).