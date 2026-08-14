Apar noi detalii legate de accidentul din centrul Brașovului. Conform celor mai recente informații, șoferul care suferă de epilepsie ar fi fost lăsat liber.

Update 10:03. Șoferul care a provocat tragedia, arestat

Șoferul din Brașov care a accidentat mortal doi turiști a fost arestat, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Brașov. Potrivit procurorilor, acesta a fost diagnosticat cu epilepsie în urmă cu 18 ani, însă ar fi primit ultima rețetă medicală în urmă cu trei ani.

Știre inițială

Polițiștii brașoveni au ajuns la o concluzie în urma anchetei privind accidentul produs marți seară pe strada Mureșenilor din Brașov, în care trei pietoni au fost loviți de o mașină. Doi dintre aceștia au murit pe loc. Potrivit IPJ Brașov, șoferul de 50 de ani și-ar fi întrerupt tratamentul pentru epilepsie și ar fi suferit o criză în timp ce conducea.

Anchetatorii au analizat circumstanțele în care șoferul a pierdut controlul asupra autoturismului. Primele date indică faptul că bărbatul și-ar fi întrerupt tratamentul pentru epilepsie, iar în timpul deplasării ar fi suferit o criză.

Șoferul a fost testat atât pentru alcool, cât și pentru droguri, iar rezultatele au fost negative.

Accidentul a avut loc marți seară, în jurul orei 21:00, pe strada Mureșenilor din Brașov. Mașina a ajuns pe spațiul verde al unui sens giratoriu, apoi a pătruns pe trotuar și i-a lovit pe cei trei pietoni.

Victimele erau doi turiști din Germania și un bărbat din Piatra Neamț. Șoferul a ajuns și el la spital după producerea accidentului.

Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

În fața anchetatorilor, bărbatul a spus că i s-a făcut rău în timp ce conducea și că nu își amintește momentul în care a pierdut controlul asupra mașinii.

El a susținut că nu își amintește nici cum a traversat sensul giratoriu și nici impactul cu cei trei pietoni aflați pe trotuar. Potrivit declarației sale, și-ar fi revenit abia la spital.

„Nu știu... Mi s-a rupt filmul, mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit la spital cu poliția lângă mine. Mi-am pierdut cunoștința înainte de giratoriu. Eu am înțeles că mașina a zburat peste giratoriu. Ați văzut cât e bordura acolo? Dacă aș fi fost conștient m-aș fi băgat pe acolo?”, mai spune bărbatul.