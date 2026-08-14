Șoferul ucigaș din Brașov, lăsat liber de judecători deși și-a întrerupt tratamentul de epilepsie. Update
- Mădălina Sfrijan
- 14 august 2026, 15:14
Update 14;57. Șoferul implicat în accidentul de pe Mureșenilor, lăsat liber
Apar noi detalii legate de accidentul din centrul Brașovului. Conform celor mai recente informații, șoferul care suferă de epilepsie ar fi fost lăsat liber.
Update 10:03. Șoferul care a provocat tragedia, arestat
Șoferul din Brașov care a accidentat mortal doi turiști a fost arestat, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Brașov. Potrivit procurorilor, acesta a fost diagnosticat cu epilepsie în urmă cu 18 ani, însă ar fi primit ultima rețetă medicală în urmă cu trei ani.
Știre inițială
Polițiștii brașoveni au ajuns la o concluzie în urma anchetei privind accidentul produs marți seară pe strada Mureșenilor din Brașov, în care trei pietoni au fost loviți de o mașină. Doi dintre aceștia au murit pe loc. Potrivit IPJ Brașov, șoferul de 50 de ani și-ar fi întrerupt tratamentul pentru epilepsie și ar fi suferit o criză în timp ce conducea.
Noi detalii despre accidentul mortal din Brașov. Anchetatorii au stabilit că șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie
Anchetatorii au analizat circumstanțele în care șoferul a pierdut controlul asupra autoturismului. Primele date indică faptul că bărbatul și-ar fi întrerupt tratamentul pentru epilepsie, iar în timpul deplasării ar fi suferit o criză.
Șoferul a fost testat atât pentru alcool, cât și pentru droguri, iar rezultatele au fost negative.
Trei pietoni au fost loviți în apropierea unui sens giratoriu
Accidentul a avut loc marți seară, în jurul orei 21:00, pe strada Mureșenilor din Brașov. Mașina a ajuns pe spațiul verde al unui sens giratoriu, apoi a pătruns pe trotuar și i-a lovit pe cei trei pietoni.
Victimele erau doi turiști din Germania și un bărbat din Piatra Neamț. Șoferul a ajuns și el la spital după producerea accidentului.
Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.
Ce a declarat șoferul
În fața anchetatorilor, bărbatul a spus că i s-a făcut rău în timp ce conducea și că nu își amintește momentul în care a pierdut controlul asupra mașinii.
El a susținut că nu își amintește nici cum a traversat sensul giratoriu și nici impactul cu cei trei pietoni aflați pe trotuar. Potrivit declarației sale, și-ar fi revenit abia la spital.
„Nu știu... Mi s-a rupt filmul, mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit la spital cu poliția lângă mine. Mi-am pierdut cunoștința înainte de giratoriu. Eu am înțeles că mașina a zburat peste giratoriu. Ați văzut cât e bordura acolo? Dacă aș fi fost conștient m-aș fi băgat pe acolo?”, mai spune bărbatul.