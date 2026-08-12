Noi informații despre accidentul mortal din Brașov. Cine sunt victimele

Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a anunțat noi informații despre accidentul produs marți seară, 11 august, pe strada Mureșenilor. Un român de 25 de ani și un cetățean german de 34 de ani au murit după ce au fost loviți pe trotuar, iar un alt german, de 31 de ani, a fost rănit. Ancheta a stabilit că șoferul de 50 de ani nu consumase alcool sau substanțe psihoactive.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a anunțat că a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă după accidentul grav produs marți seară în centrul municipiului Brașov. Evenimentul rutier a avut loc în jurul orei 20:46, pe strada Mureșenilor, unde un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani a ajuns pe trotuar și a lovit trei pietoni.

„În fapt, s-a reţinut că în data de 11.08.2026, în jurul orei 20:46, un bărbat în vârstă de 50 de ani a condus un autoturism pe o stradă din zona centrală a mun. Braşov, apoi a pătruns pe trotuarul din dreapta sensului său de mers, unde a surprins şi accidentat trei persoane de sex masculin, dintre care două au decedat, respectiv un bărbat în vârstă de 25 de ani din mun. Piatra Neamţ şi un cetăţean german de 34 de ani, iar cea de-a treia victimă, tot un cetăţean german, în vârstă de 31 de ani, a suferit vătămări corporale, fiind transportată la o unitate medicală. De asemenea, în urma accidentului rutier a rezultat şi vătămarea corporală a conducătorului autoturismului", arată primele date din anchetă.

Astfel, victimele sunt un cetățean român și doi cetățeni germani. Românul de 25 de ani și germanul de 34 de ani au murit, iar cel de-al treilea pieton, în vârstă de 31 de ani, a fost transportat la spital.

Și șoferul autoturismului a suferit leziuni în urma accidentului.

În urma verificărilor efectuate de anchetatori, s-a stabilit că bărbatul de 50 de ani aflat la volan nu se afla sub influența băuturilor alcoolice și nici a substanțelor psihoactive.

Procurorii au anunțat că urmează să fie stabilite cauzele și împrejurările exacte în care autoturismul a ajuns pe trotuar și a lovit cele trei persoane.

Față de șofer nu a fost dispusă nicio măsură preventivă până în acest moment.

Una dintre ipotezele analizate în anchetă este ca accidentul să fi fost provocat pe fondul unor probleme medicale ale bărbatului de 50 de ani.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul mortal de pe strada Mureșenilor.