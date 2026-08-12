„Supersonic” și „de înaltă clasă”. Ce scrie presa franceză despre David Popovici

Presa din Franța a elogiat miercuri victoria lui David Popovici în finala de 100 m liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris. Le Figaro l-a numit „supersonic”, iar L’Equipe a scris că românul și-a confirmat statutul după o cursă în care primii trei clasați au coborât sub 47 de secunde.

David Popovici a atras reacții puternice în presa franceză după ce a câștigat al treilea titlu european consecutiv la 100 m liber. Românul a încheiat finala în 46,56 secunde, stabilind un nou record al competiției și apropiindu-se la doar 16 sutimi de recordul mondial al lui Pan Zhanle.

L’Equipe a pus accent pe nivelul ridicat al finalei și pe duelul dintre Popovici și Egor Kornev.

„Înotătorul român David Popovici a câştigat, stabilind totodată un record al competiţiei (46''56), finala probei de 100 m de la Campionatele Europene, miercuri. El l-a devansat pe rusul Egor Kornev, care a terminat pe locul 2 cu timpul de 46'74 după ce a pornit foarte repede, şi pe maghiarul Kristof Milak, care a terminat şi el sub 47 de secunde (46'87). Palmaresul său, deja impresionant pentru un tânăr de 21 de ani, se completează.

Câştigător cu timpul de 46''56 al unei finale de 100 m de înaltă clasă în această seară de miercuri, în care primii trei clasaţi au înotat pentru prima dată sub 47 de secunde, David Popovici şi-a confirmat statutul. Românul l-a devansat pe rusul Egor Kornev (46'74), care a pornit foarte puternic, dar a fost ajuns din urmă în a doua jumătate a cursei, precum şi pe maghiarul Kristof Milak (46'87)”.

Publicația franceză a remarcat astfel atât timpul lui Popovici, cât și faptul că finala a avut trei sportivi sub pragul de 47 de secunde.

Le Figaro a ales o formulare și mai spectaculoasă după succesul românului și a descris evoluția acestuia drept „supersonică”.

“Românul David Popovici a fost încoronat campion european la 100 m liber, înregistrând al treilea timp din istorie la finalul unei finale strânse şi de foarte înalt nivel, miercuri la Saint-Denis, unde trei înotători au coborât sub 47 de secunde. Popovici, în vârstă de 21 de ani, a parcurs distanţa dus-întors în 46 sec 56/100, la 16 sutimi de recordul mondial al chinezului Pan Zhanle. Pornind cu un ritm foarte rapid, la jumătatea cursei avea un avans de 43 de sutimi faţă de recordul mondial.

Însă rusul Egor Kornev, care concurează sub statut neutru, a reuşit să-l ajungă din urmă pe român după întoarcere, înainte ca Popovici să accelereze în ultimii metri. El a câştigat al treilea titlu european consecutiv la proba regină. Kornev, care marţi a fost încoronat în finala probei de 50 m fluture, a terminat pe locul al doilea cu un timp excelent de 46 sec 74/100, adică a cincea performanţă din istorie. Medalia de bronz a revenit maghiarului Kristof Milak, care a înotat, de asemenea, sub 47 de secunde (46 sec 87)”.

David Popovici a câștigat astfel a treia medalie europeană de aur consecutivă la 100 m liber, după o finală în care a stabilit și al treilea timp din istoria probei.

După finală, David Popovici a vorbit despre timpul obținut și despre apropierea de recordul mondial.

“A fost rapid, foarte rapid, mai rapid decât m-aş fi aşteptat. Am fost foarte aproape de recordul mondial”, a declarat Popovici după cursă, referindu-se la recordul deţinut în continuare de chinezul Pan Zhanle, care a înregistrat timpul 46''40 la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Diferența dintre timpul lui Popovici și recordul mondial a fost de 16 sutimi.

David Popovici și-a îmbunătățit propriul record al Campionatelor Europene. Românul deținea vechea performanță, de 46,72 secunde, iar în finala de miercuri a coborât timpul până la 46,56 secunde. Popovici a devenit astfel al doilea înotător din istorie care câștigă trei titluri europene consecutive la 100 de metri liber, după Aleksandr Popov.