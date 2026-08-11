Update. 20.55: David Popovici s-a calificat, marţi, în finala probei de 100 m liber din cadrul Campionatului European de nataţie seniori, la Paris, reuşind în semifinale un record al competiţiei.

Popovici, care a concurat în a doua semifinală, a înregistrat timpul 46.72, record al competiţiei. Este cel mai bun timp al semifinalelor. Finala este programată mâine seară

David Popovici (21 de ani) a debutat spectaculos în cadrul Campionatelor Europene de Natație găzduite la Paris. Sportivul român în vârstă de 21 de ani a obținut cel mai bun timp din serii în proba sa de suflet, cea de 100 de metri liber, confirmându-și statutul de favorit la cucerirea unei noi medalii de aur.

Aflat la startul ultimei serii, pe culoarul al patrulea, sportivul român a oprit cronometrul la 47.13 secunde. Rezultatul reprezintă o performanță excelentă pentru această etapă a întrecerii și îi oferă un moral excelent înaintea fazelor superioare. Dublu campion european al acestei probe, David Popovici demonstrează din nou că se află într-o formă fizică remarcabilă.

Satisfăcut de prestația din serii, românul a lăsat de înțeles că este pregătit să forțeze limitele și să se apropie de borna stabilită de Pan Zhanle, cel care deține recordul mondial cu 46.40 secunde. Pregătirea intensă din ultimele luni reprezintă atuul principal al sportivului pentru duelurile decisive.

„S-a simțit bine. Sunt plăcut surprins, dar în același timp nu prea surprins. Fără nicio aroganță aici, sunt bine pregătit. Am preferat să depun munca foarte grea la antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor. Eu zic că da, pregătirea cu Pan Zhanle și-a spus cuvântul, dar îmi doresc să văd în ce se traduce diseară, mâine și la 200 de m, dar cu siguranță mi-a priit. Și mie, și lui. Sunt convins că vom avea niște sezoane bune.

Niciodată nu știi unde se va ajunge, dar eu cred că cel puțin mă pot apropia de recordul mondial. Cel puțin”, a comentat David după cursă, conform fanatik.ro.

Românul își va continua parcursul european în această seară, de la ora 20:36, când va lua startul în cea de-a doua semifinală. El va ocupa din nou culoarul 4, poziție destinată celui mai rapid înotător din fazele calificărilor.

Concurența din semifinală va fi una extrem de dură. Alături de David Popovici se vor afla sportivi de top la nivel internațional: britanicul Jacob Mills, rușii Aleksandr Shchegolev și Egor Kornev, spaniolul Luca Hoek, maghiarul Nandor Nemeth, croatul Vlaho Nenadic și danezul Oliver Sogaard-Andersen.