Generalul Mihai Caraman s-a născut la 11 noiembrie 1928 în Comuna Oancea din județul Galați. Timp de 11 ani a reușit să adune pentru România secretele NATO. Asta, într-o vreme când România făcea parte din Tratatul de la Varșovia, adversarul NATO. După 1990, conducerea NATO a spus că nu va fi de acord să accepte România în organizație cu Generalul Mihai Caraman la conducerea serviciilor secrete românești.

Generalul Mihai Caraman a decedat pe 25 iulie 2024 la București.

În perioada 1958-1969, generalul Mihai Caraman, un veteran al activității de informații din România a activat în serviciile secrete românești. Începând din anul 1950 , a reușit să construiască o rețea informativă care a aflat secretele NATO care în acea vreme avea sediul la Paris.

Generalul Mihai Caraman a reușit să construiască un sistem prin care angajați în posturi cheie ai NATO au oferit informații clasificate în cel mai înalt grad, serviciilor secrete românești. Vorbim aici de o gamă largă de informații privind prioritățile de acțiune ale NATO, bugetele organizației, precum și direcțiile fundamentale de investiții, proiectele prioritare.

Practic, activitatea NATO a fost perturbată serios. Informațiile priveau inclusiv proiecțiile de viitor cu cel puțin un deceniu ale organizației. Războiul Rece nu a fost un război convențional, a fost un război pe toate fronturile. Deci, s-a derulat, mai ales pe frontul secret.

Generalul Caraman, pe atunci căpitan a reușit recrutările fără cusur aproape. Doar recrutarea Doamnei B, o sursă a unuia din agenții recrutați de el l-a refuzat și a alarman DST francez. DST nu a avut multe opțiuni. În plus, căpitanul Caraman avea acoperire diplomatică. Două defectări și o greșeală politică, neimputabile viitorului general Caraman au dus la căderea rețelei.

Un recrutor al KGB a defectat la CIA și a spus că sovieticii și esticii penetraseră la Paris sediul NATO și aveau oamenii mutați la Bruxelles, noul sediu NATO. Ceaușescu a decis în 1968, să-l aducă în țară pe viitorul general Caraman pentru a-i asigura securitatea Președintelui Franței Charles de Gaulle.

Căpitanul Caraman, contrar uzanțelor muncii de spion a executat militărește ordinul. Omul lăsat de el la comandă a defectat și a spus exact că România avusese o rețea care interceptase secretele NATO.

Cea mai cunoscută biografie a generalului Mihai Caraman a fost scrisă în anul 2019. Istoricul hunedorean, Florian Banu și se numește „Mihai Caraman, Un spion român în Războiul Rece”, apărută la Editura Corint.

Evaluatorii „loviturii” date de generalul Caraman din cadrul NATO au emis următoarea concluzie:

„trebuie să presupunem că toate documentele politice şi militare ale Alianței, referitoare la comunicațiile, exercițiile, antrenamentul, organizarea și logistica din ultimii șase ani, au fost compromise, inclusiv documente NPG (Grupul de Planificare Nucleară)”.

S-a scris mult că generalul Caraman ar fi dat secretele NATO URSS. Nu există dovezi în acest sens. Sarcina unui spion este să aducă informații secretețării sale. Ce fac șefii lui cu acele secrete nu este treaba spionului care le-a adus.