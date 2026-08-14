David Popovici, după aurul de la Paris: „De ce să nu fiu cel mai bun?”

David Popovici s-a declarat „foarte fericit” după ce a câștigat vineri finala de 200 de metri liber la Campionatele Europene de natație de la Paris. Românul a obținut al treilea titlu continental consecutiv în această probă și a devenit singurul sportiv care a reușit dubla 100-200 m liber la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene.

La câteva minute după cursă, Popovici a vorbit despre motivația sa și despre felul în care și-a reevaluat cariera după titlul olimpic cucerit în urmă cu doi ani.

„Sunt foarte fericit. Am demonstrat nu numai că sunt bun, ci și că sunt consecvent”, a declarat David Popovici pentru TVR la câteva minute după ce a câștigat titlul european și la 200 de metri liber. „Sunt foarte mândru de mine și de echipa mea”, a mai adăugat el.

Campionul român a spus că după succesul olimpic a fost nevoit să își reanalizeze obiectivele și motivația pentru continuarea carierei la cel mai înalt nivel.

„E o provocare. A trebuit să-mi reanalizez opțiunile. Acum înot de dragul de a excela, de dragul performanței. De ce să nu fiu cel mai bun?”, a mai spus David Popovici, adăugând că va sărbători victoria cu familia, la restaurant, fără a se mai grăbi pentru antrenamentul de a doua zi.

David Popovici a câștigat finala de 200 de metri liber cu timpul de 1:44,15 și și-a trecut în palmares al treilea aur european consecutiv în această probă.

Sportivul român, în vârstă de 21 de ani, este singurul înotător care a reușit dubla de aur la 100 și 200 de metri liber la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene.

Miercuri, Popovici câștigase și finala de 100 de metri liber de la Paris.

De asemenea, românul devine al treilea sportiv din istorie care cucerește trei titluri europene consecutive în proba de 200 de metri liber.

Popovici a plecat de pe culoarul patru și a câștigat cursa în fața lui Tomas Navikonis, din Lituania. Românul s-a impus cu un avantaj de 0,40 secunde față de ocupantul locului secund.

Medalia de bronz i-a revenit britanicului James Guy, care a încheiat cursa la 0,72 secunde în urma lui David Popovici. După ce în calificări avusese al patrulea timp, înotătorul român a accelerat în semifinale, unde a obținut cel mai bun rezultat, 1:44,56.

În finală, Popovici și-a îmbunătățit timpul cu încă 41 de sutimi de secundă și a păstrat pentru a treia ediție consecutivă titlul european la 200 de metri liber.

David Popovici a ajuns la 15 medalii importante în palmares.

Dintre acestea, 12 sunt de aur: titlul olimpic de la Paris 2024 în proba de 200 m liber, patru titluri mondiale la 100 și 200 m liber, obținute în 2022 și 2025, șase titluri europene la 100 și 200 m liber, cucerite în 2022, 2024 și 2026, precum și un aur la Campionatele Europene în bazin scurt de la Kazan, în 2021.

Românul mai are o medalie de argint la 200 m liber, obținută la Mondialele în bazin scurt de la Melbourne din 2022, și două medalii de bronz: la 100 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 și la aceeași probă la Europenele în bazin scurt de la Otopeni, în 2023.