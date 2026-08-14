David Popovici revine vineri în bazin, unde luptă pentru un nou titlu european la 200 de metri liber. Cunoscutul sportiv român s-a calificat în finala probei după ce a obținut cel mai bun timp din semifinale, iar cursa pentru medalia de aur este programată de la ora 19:36.

Sportivul în vârstă de 21 de ani poate reuși o performanță fără precedent. După ce miercuri a cucerit pentru a treia oară consecutiv titlul european la 100 de metri liber, Popovici încearcă să repete rezultatul și la 200 de metri liber.

În semifinala disputată joi seară, înotătorul român a dominat cursa și a oprit cronometrul la 1:44,56. Rezultatul i-a asigurat calificarea în finală de pe primul loc și culoarul patru.

Cei opt sportivi care vor lua startul în finală sunt:

David Popovici (România) – 1:44,56

Lukas Martens (Germania) – 1:44,79

James Guy (Marea Britanie) – 1:45,14

Carlos D’Ambrossio (Italia) – 1:45,38

Christian Giefing (Austria) – 1:45,47

Jack Millan (Marea Britanie) – 1:45,55

Tanas Navikonis (Lituania) – 1:45,63

Lucas Henveaux (Belgia) – 1:45,72

Un nou aur la 200 de metri liber i-ar aduce lui Popovici o performanță unică. Aleksandr Popov este singurul sportiv care a câștigat de trei ori consecutiv titlul european la 100 de metri liber, în timp ce Pieter van den Hoogenband și Paul Biedermann au reușit aceeași performanță la 200 de metri.

Dacă va triumfa vineri, Popovici ar deveni primul înotător din istorie cu trei titluri europene consecutive atât la 100, cât și la 200 de metri liber.

De la Mondialele de la Fukuoka, din 2023, românul nu a mai pierdut o finală importantă de 200 de metri liber.

David Popovici a avut parte de un moment neașteptat chiar înaintea semifinalei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene. Campionul român, obișnuit să concureze de pe culoarul patru, a uitat că pentru această cursă fusese repartizat pe culoarul cinci.

Înotătorul a povestit întâmplarea după cursă, explicând că s-a îndreptat inițial spre culoarul patru, fără să realizeze că nu acolo trebuia să ajungă.

Popovici și-a dat seama că merge spre culoarul greșit și a încercat să corecteze direcția. Situația a devenit și mai amuzantă după ce sportivul a confundat din nou poziția culoarului cinci.

„Da, am încurcat. Eram obișnuit numai pe 4. Am uitat că eram pe culoarul 5 și m-am dus direct către 4. Mi-am dat seama și m-am dus către 3, crezând că acolo e 5. În mod normal, la bazine așa e, dar aici e inversat. Într-un final, am ajuns la 5. Am zis: „Dă-o naibii de treabă! Îmi văd de cursa mea și mi-am văzut”, a spus David Popovici.