David Popovici a revenit luni la București după Campionatul European de natație de la Paris, unde a câștigat aurul la 100 și 200 de metri liber. Înotătorul a declarat că este mulțumit de rezultatele obținute, dar a reluat și problema premierilor neachitate de Agenția Națională pentru Sport pentru performanțele din ultimii doi ani, spunând că statul trebuie să își asume responsabilitatea față de sportivi.

”Suntem bine, fericiţi, obosiţi după drumul lung, dar mulţumiţi de ce am realizat. Dacă aş vorbi cu David de acum câţtiva ani, i-aş spune să nu schimbe nimic, i-aş sune că totul o să fie bine, ok, totul se aşază. Am învăţat să mă bucur de succes. Am văzut un interviu al lui Kobe Bryant în care era întrebat despre succes şi eşec şi a spus că nu prea îl mai interesează, e neutru, joacă de dragul de a desluşi anumite lucruri şi asppecte ale vieţii lui, şi eu înot mai mult pentru a mă descoperi pe mine. Deşi când o faci cu pasiune şi dragoste, vin şi titlurile”, a declarat Poovici.

Întrebat despre faptul că ANS nu l-a premiat pentru medaliile obținute începând din 2024, David Popovici a spus că situația trebuie tratată cu seriozitate de statul român. El a declarat că, în cazul său, sprijinul sponsorilor i-a oferit condiții bune pentru pregătire, însă alți sportivi depind într-o măsură mult mai mare de banii pe care ar trebui să îi primească pentru rezultatele obținute.

”Mi se pare o resonsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român. Eu sunt suficient de norocos şi sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani de zile şi care mi-au susţinut acest parcurs, dar cunosc mulţi sortivi care nu au condiţiile mele. Şi dacă povestesc de premieri neprimite de doi ani, încerc să vorbesc în numele tuturor.

E responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susţină, tocmai pentru a reuşi să celebrăm şi să câştigăm împreună. E sentimentul de identificare, de asociere, am câştigat cu toţii, unii sportivi au nevoie urgent de asta, nu pretind că este cazul meu, dar asta este situaţia în momentul ăsta şi profit de fiecare dată să reamintesc asta: pentru că..cât de mult pot aştepta sportivii aătţia? Nu pot aştepta destul de mult”.

David Popovici a vorbit și despre sprijinul primit de-a lungul carierei și despre familia în care a crescut.

”Sunt recunoscător că m-am născut într-o familie care m-a iubit, car nu m-a împins să fac ce nu-mi doresc, pe lângă noroc, mă simt privilegiat să fiu în poziţia asta. Ştiam că va fi o concurenţă acerbă, finala de la 100 de metri liber a fost cea mai rapidă din istorie, felicitări celor care au contribuit la asta.”.

Înotătorul a declarat și că Gheorghe Hagi reprezintă o sursă de inspirație pentru el.

”Aştept să ne vedem într-o zi”. Întrebat dacă ar accepta să meargă în Rusia, la invitația lui Egor Kornev, Popovici a răspuns: ”N-am primit nicio invitaţie”

După perioada de concursuri, David Popovici urmează să intre într-o etapă de relaxare.

”În vacanţă mă relaxez Sunt flatat de adjective şi bucuros că mi se apreciază efortul..si care e secretul: nu există niciun secret, enorm de multă muncă şi un strop de noroc şi o alăturare de drumuri care pot crea ceva senzaţional”, a încheiat Popovici.

David Popovici a câștigat la Campionatul European de natație de la Paris al treilea titlu continental consecutiv la 200 de metri liber, la două zile după ce obținuse și al treilea aur european consecutiv la 100 de metri liber. Românul este primul înotător care reușește această performanță.