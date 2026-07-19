Fost premier: „În acest moment, statul român este o firmă privată”. Ce ar trebui să facă Nicușor Dan

Fostul premier Victor Ponta a declarat că România traversează cea mai gravă criză politică din istoria recentă și afirmă că instituțiile statului nu mai funcționează normal. Acesta a criticat actuala guvernare, a acuzat blocajul instituțional și a declarat că soluțiile depind în mare măsură de președintele Nicușor Dan.

Victor Ponta a afirmat că, în opinia sa, statul român „s-a dezintegrat” și că instituțiile nu mai funcționează în parametri normali. „Eu simt că statul român nu mai există, s-a dezintegrat total. Eu simt acum că statul român nu mai funcționează”, a declarat fostul premier.

Acesta a criticat și modul în care sunt gestionate fondurile destinate înzestrării militare, susținând că deciziile actualei guvernări nu servesc intereselor României.

Totodată, Ponta a afirmat că actuala criză politică este „cea mai rea” pe care a traversat-o România în ultimii ani și a acuzat o paralizie a instituțiilor statului.

Ponta a mai spus că șeful statului ar trebui să intervină pentru deblocarea situației politice.

„În mod normal, ar fi trebuit președintele să ia măsuri. Dacă el nu face nimic, nici partidele nu vor face. Parlamentul este paralizat”, a afirmat acesta.

Fostul premier a declarat că și-ar dori organizarea de alegeri anticipate, însă apreciază că un astfel de scenariu este puțin probabil.

Declarațiile lui Victor Ponta vin după ce președintele Nicușor Dan a explicat, săptămâna trecută, că șeful statului nu poate rezolva singur actualul blocaj politic în lipsa unei majorități parlamentare.

Potrivit președintelui, atribuțiile sale sunt stabilite prin Constituție, iar desemnarea și menținerea unui guvern depind de existența unui consens în Parlament.

„Atât timp cât nu există un consens în Parlament, el nu poate să facă mari lucruri”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a adăugat că România ar trebui să poarte o dezbatere privind actualul sistem constituțional și să decidă dacă dorește menținerea actualului model semiprezidențial sau trecerea la un alt tip de republică.