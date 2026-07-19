Președintele României, Nicușor Dan, nu a beneficiat de nicio zi de concediu de odihnă de la preluarea mandatului, potrivit unui răspuns transmis de Administrația Prezidențială.

Instituția susține că natura funcției prezidențiale nu permite întreruperea activității în sensul prevăzut de legislația muncii, deoarece atribuțiile șefului statului trebuie exercitate permanent.

Deși au existat perioade cu puține evenimente oficiale și deplasări private, Administrația Prezidențială precizează că acestea nu reprezintă concedii de odihnă.

În răspunsul transmis publicației, Administrația Prezidențială explică faptul că funcția de președinte are un regim constituțional diferit de cel al unui salariat.

„În conformitate cu dispozițiile constituționale, Președintele României, în calitate de autoritate publică unipersonală, exercită un mandat de reprezentare, iar obligațiile și atribuțiile sale nu pot fi delegate altei persoane”, se arată în răspunsul oficial.

Instituția mai precizează că specificul mandatului „nu permite întreruperea temporară a activității pentru efectuarea unui concediu de odihnă în sensul legislației muncii”, iar atribuțiile constituționale trebuie exercitate în mod continuu.

Concluzia transmisă de Administrația Prezidențială este clară: Nicușor Dan nu beneficiază de zile de concediu de odihnă.

Analiza arată însă că agenda oficială a președintelui a avut mai multe intervale cu activitate publică redusă.

Cea mai puțin încărcată lună a fost februarie 2026, când în agenda oficială au fost consemnate activități în doar cinci zile. În această perioadă, Nicușor Dan a participat la reuniuni în Belgia, Statele Unite și România, inclusiv la Consiliul Păcii de la Washington și la întâlniri cu liderii Coaliției de guvernare.

O situație similară s-a înregistrat în august 2025, când agenda oficială a consemnat activități în doar cinci zile. Trei dintre acestea au fost participări prin videoconferință la reuniunile Coaliției de Voință.

În aceeași perioadă, președintele s-a aflat în vizite private împreună cu familia. Pe 10 august 2025 a participat la o drumeție în Republica Moldova și la Festivalul Lupilor, iar ulterior a fost surprins într-o excursie în zona Sâmbăta de Sus. Tot în luna august a vizitat Roșia Montană.

Potrivit analizei, cel mai lung interval fără activități consemnate în agenda publică a fost între 24 ianuarie și 12 februarie 2026, adică aproximativ 19 zile.

Nici fostul președinte Klaus Iohannis nu a avut concedii oficiale în cei peste zece ani de mandat.

Într-un răspuns transmis în ianuarie 2024 publicației Adevărul, Administrația Prezidențială preciza că, de la depunerea jurământului, Klaus Iohannis nu s-a aflat în concediu de odihnă în sensul prevăzut de legislația muncii.

Deși fostul șef al statului a fost adesea criticat pentru deplasările și perioadele petrecute în afara activităților publice, acestea nu au fost încadrate juridic drept concedii.

Spre deosebire de succesorii săi, Traian Băsescu a anunțat public, în august 2010, că se află într-o „scurtă perioadă de odihnă”, între 23 și 27 august.

Administrația Prezidențială preciza atunci că, pe durata acelor zile, președintele își exercita în continuare toate atribuțiile constituționale și legale, fără a exista o suspendare a mandatului.

În timpul celor două suspendări din funcție și în perioada intervenției chirurgicale din 2006, atribuțiile prezidențiale au fost preluate temporar de președinții Senatului, în condițiile prevăzute de Constituție.

Și în alte state europene șefii de stat nu beneficiază, de regulă, de concedii oficiale în sensul legislației muncii.

În Franța, președinții își rezervă, în mod tradițional, câteva zile sau săptămâni de repaus în luna august, fără ca mandatul să fie suspendat.

Președinți François Hollande și Emmanuel Macron au avut, în general, vacanțe scurte, în timp ce Georges Pompidou obișnuia să petreacă până la o lună și jumătate în concediu.

În cazul șefilor de guvern, vacanțele sunt mai frecvente, însă pot fi întrerupte în orice moment de evoluțiile politice sau de situațiile de criză.