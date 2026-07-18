România ar putea intra în toamnă cu inflație ridicată, noi scumpiri și un Guvern interimar, consideră Victor Ponta. Fostul premier susține că blocajul politic va afecta investițiile, salariile și pensiile și că situația economică ar putea deveni mai dificilă decât în perioada în care Emil Boc conducea Executivul.

Victor Ponta a afirmat că nu vede o soluție apropiată pentru depășirea crizei politice și că negocierile dintre partidele parlamentare au rămas blocate. În opinia sa, actualele tensiuni politice vor avea consecințe directe asupra economiei și asupra veniturilor populației.

Fostul prim-ministru a spus că fiecare formațiune politică și-a păstrat poziția și că nu există, pentru moment, semne că discuțiile vor produce un rezultat.

„Politic nu se întâmplă nimic bine. E clar că acum fiecare e pe poziție, pregătit de luptă, și nu mă aștept ca luni să ne dați o veste bună”, a declarat Victor Ponta.

Acesta a afirmat că lipsa unui acord între partide face puțin probabilă formarea rapidă a unui nou Guvern cu puteri depline. Ponta a legat blocajul politic de mai multe probleme economice și de lipsa unor resurse pe care România s-ar fi putut baza în perioada următoare.

„Din punct de vedere economic, toamna va veni cu inflație, cu scumpiri și cu Guvern interimar. Banii din SAFE s-au terminat, i-a terminat Miruță. Banii din PNRR s-au terminat. Banii de la Pfizer și ROMATSAo să ni-i ia. Războiul din Orient nu o să se termine”, a spus fostul premier la România TV.

Victor Ponta a susținut că inflația va reduce puterea de cumpărare a salariilor și pensiilor și că statul nu va mai putea susține investiții importante. Fostul premier a comparat perspectiva pentru această toamnă cu perioada măsurilor de austeritate adoptate în timpul Guvernului condus de Emil Boc.

„Deci, în toamnă, salariile și pensiile vor scădea din cauza inflației, iar statul nu va face nicio investiție. O să fie mai rău decât în perioada Emil Boc. Atunci a stat Boc două luni, dar după aceea au venit măsurile dure, inclusiv TVA de 24%. Asta ne așteaptă. Nu mai văd acum nicio soluție”, a declarat Ponta.

Acesta a afirmat că actuala criză ar putea produce efecte mai severe decât cele din perioada în care Executivul Boc a funcționat interimar, înainte de adoptarea unor măsuri economice dure. Întrebat dacă Ilie Bolojan ar putea rămâne la conducerea Guvernului interimar, Victor Ponta a spus că problema principală nu este persoana premierului, ci lipsa unei decizii politice pentru schimbarea actualei formule.

„Să rămână Bolojan până în 2030, treaba lui. Nu e vorba de el aici. Problema este că miniștrii USR nu vor să plece. Încă nu au dat companiile de stat, dar le dau și pe astea”, a afirmat fostul premier.

Ilie Bolojan a ajuns joi, 16 iulie, la 72 de zile în funcția de premier interimar. Acesta a depășit astfel perioada de 71 de zile înregistrată de Emil Boc, al cărui Guvern a condus cu atribuții limitate între octombrie și decembrie 2009.

Cabinetul Bolojan a rămas în funcție după ce a fost demis prin moțiune de cenzură la 5 mai. În lipsa unei noi majorități parlamentare, Executivul continuă să administreze treburile curente ale statului, având însă puteri restrânse.

Președintele Nicușor Dan a organizat mai multe consultări și discuții cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, atât oficial, cât și informal. Până în prezent, formațiunile politice nu au ajuns la un acord privind alcătuirea unei noi majorități.

Prima variantă de premier, Eugen Tomac, consilier al președintelui Nicușor Dan, nu a mai ajuns la votul de învestitură din Parlament. Ulterior, Adrian Veștea, propus de PNL pentru funcția de prim-ministru, a fost respins de Legislativ, după ce nu a obținut cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.