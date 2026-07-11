ROMATSA, în fața unei crize fără precedent. Cât timp mai poate funcționa regia

ROMATSA a anunțat că activitatea regiei este pusă sub presiune financiară după notificarea primită pe 30 iunie din partea Eurocontrol privind aplicarea unei popriri asigurătorii solicitate de Pfizer România împotriva statului român. Instituția susține că mai dispune de resurse pentru doar câteva săptămâni și avertizează că o eventuală suspendare a serviciilor ar avea efecte asupra traficului aerian și a misiunilor NATO de pe flancul estic.

Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) a anunțat că traversează o perioadă financiară dificilă după ce, la 30 iunie, a fost notificată de Eurocontrol cu privire la instituirea unei popriri asigurătorii cerute de Pfizer România împotriva statului român. Potrivit regiei, măsura vizează fondurile colectate de Eurocontrol pentru serviciile de navigaţie aeriană furnizate de ROMATSA, iar efectele acesteia limitează capacitatea instituției de a-și continua activitatea în condiții normale.

„Notificarea transmisă de Eurocontrol vizează punerea în aplicare a obligaţiilor care îi revin acestei organizaţii în calitate de terţ poprit şi priveşte sumele pe care Eurocontrol le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigaţie aeriană de rută”, au declarat oficialii regiei la acel moment.

Poprirea are la bază o creanță reclamată de Pfizer în valoare de 3,42 miliarde de lei, la care se adaugă 18,5 milioane de euro reprezentând cheltuieli de recuperare. Deși serviciile de trafic aerian sunt asigurate în continuare, conducerea instituției afirmă că actuala situație nu poate fi susținută pe termen lung.

„Orizontul de funcţionare pe baza resurselor proprii este unul limitat, măsurabil în săptămâni, nici măcar luni – chiar în condiţiile măsurilor de conservare a lichidităţilor deja adoptate”, au precizat aceştia.

ROMATSA arată că este pentru a treia oară când se confruntă cu blocarea sumelor încasate prin Eurocontrol. Situații similare au existat în 2015 și 2019, în contextul litigiilor dintre frații Ioan și Viorel Micula și statul român.

Reprezentanții instituției susțin că, și de această dată, regia nu este partea obligată la plată, ci statul român. Pentru contestarea măsurii în instanțele din Belgia, ROMATSA a apelat la aceeași casă de avocatură care a reprezentat-o și în precedentele litigii.

„Subliniem că ROMATSA nu este debitorul obligaţiei care a generat măsura de poprire. Soluţionarea cu celeritate a situaţiei, la nivelul autorităţilor statului, este esenţială pentru menţinerea neîntreruptă a serviciilor de navigaţie aeriană”, au mai transmis oficialii regiei.

Dificultățile financiare sunt legate de hotărârea pronunțată în aprilie 2026 de o instanță belgiană, care a obligat România și Polonia să preia vaccinuri anti-COVID-19 produse de Pfizer, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Din această sumă, României îi revine aproximativ 600 de milioane de euro.

În urma notificării emise de Eurocontrol, autoritățile au analizat impactul pe care l-ar putea avea o eventuală întrerupere a activității ROMATSA. Pe 28 iunie 2026, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a analizat această situație și a avertizat asupra riscurilor pentru securitatea națională. Potrivit comunicatului instituției, suspendarea activității ROMATSA ar conduce la „degradarea imediată a supravegherii spaţiului aerian integrat şi perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic”.

Contextul a fost complicat și de hotărârea pronunțată în februarie 2026 de Curtea de Apel București, care a suspendat pentru 30 de zile certificatul de furnizor de servicii de navigație aeriană al ROMATSA. Măsura a fost dispusă într-un proces deschis de 12 controlori de trafic aerian care au acuzat regia de discriminare la angajare. Deși hotărârea nu este definitivă, aceasta a adus în atenție vulnerabilitățile din sectorul serviciilor de trafic aerian.

În aceste condiții, termenul de 15 iulie 2026 este privit ca un moment important pentru clarificarea situației, în contextul în care instituția avertizează că resursele financiare disponibile se epuizează rapid.