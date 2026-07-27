Prima înfățișare în procesul privind executarea silită inițiată de compania Pfizer România împotriva statului român, pentru o creanță de peste 3,4 miliarde de lei, este programată luni, la Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles. Deși nu este parte în litigiu, ROMATSA este afectată de măsurile de executare deoarece o mare parte din veniturile sale sunt colectate prin mecanismul administrat de EUROCONTROL. Directorul general al regiei, Adrian Cojoc, a declarat într-un interviu acordat Mediafax că, în lipsa deblocării încasărilor, rezervele financiare permit funcționarea instituției doar pentru câteva săptămâni.

Potrivit lui Adrian Cojoc, executarea silită este îndreptată exclusiv împotriva statului român, iar ROMATSA nu este și nu a fost parte în litigiul cu Pfizer.

Directorul a explicat însă că regia este afectată deoarece tarifele de rută plătite de companiile aeriene sunt colectate centralizat de EUROCONTROL și apoi virate furnizorilor naționali de servicii de navigație aeriană. În cadrul procedurii de executare, creditorul a urmărit acest flux financiar.

„Nu este vorba despre blocarea conturilor bancare ale regiei, ci despre blocarea fluxului de încasări care ar trebui să ajungă la ROMATSA”, a explicat Adrian Cojoc.

ROMATSA a formulat o contestație prin avocați specializați în drept belgian, iar prima înfățișare este programată pe 28 iulie. În aceeași zi urmează să fie analizată și contestația depusă de Ministerul Finanțelor.

Directorul general al regiei spune că activitatea operațională se desfășoară în condiții normale, iar siguranța traficului aerian nu este afectată.

Potrivit acestuia, toate zborurile se desfășoară conform programului, iar cheltuielile legate de siguranța navigației și salariile personalului operațional sunt acoperite cu prioritate. În schimb, blocarea principalului flux de venituri pune presiune asupra situației financiare a regiei.

„O regie care își pierde peste 85% din venituri nu poate funcționa la nesfârșit din rezerve”, a declarat Adrian Cojoc.

Acesta a precizat că ROMATSA a adoptat deja măsuri pentru conservarea lichidităților, însă acestea permit funcționarea doar pe termen limitat.

„Orizontul de funcționare pe baza resurselor proprii se măsoară în săptămâni, nu în luni”, a spus directorul.

Adrian Cojoc a explicat că ROMATSA nu este finanțată de la bugetul de stat. Aproximativ 98% din veniturile regiei provin din tarifele achitate de companiile aeriene pentru serviciile de navigație aeriană, iar peste 85% reprezintă tarifele de rută colectate prin EUROCONTROL.

Potrivit directorului, aceste fonduri sunt reglementate de legislația europeană și pot fi utilizate exclusiv pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană.

În același timp, el a subliniat că ROMATSA plătește taxe și impozite către bugetul statului, inclusiv impozit pe profit, TVA, contribuții sociale și impozit pe salarii. Conform estimărilor prezentate de conducerea regiei, valoarea acestor obligații fiscale se ridică la aproximativ 460 de milioane de lei pe an.

În contextul executării silite, Adrian Cojoc spune că ROMATSA nu solicită subvenții și nici finanțare permanentă de la bugetul de stat.

Potrivit acestuia, regia are nevoie de un mecanism temporar care să asigure continuitatea activității până la deblocarea fluxului de încasări administrat prin EUROCONTROL.

Directorul a precizat că instituția analizează și posibilitatea contractării unui nou împrumut comercial, însă acest demers este dificil deoarece, în perioada pandemiei, ROMATSA a apelat deja la finanțare bancară, utilizând aproape toate garanțiile disponibile.

Adrian Cojoc a a vorbit și despre procesul aflat pe rolul instanțelor din România privind procedura de recrutare a controlorilor de trafic aerian.

Acesta a precizat că hotărârea Curții de Apel București privind suspendarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană este pronunțată în primă instanță, nu este definitivă și nici executorie.

Directorul susține că activitatea ROMATSA continuă fără restricții și că acest dosar nu are nicio legătură cu litigiul aflat pe rolul instanței din Bruxelles.

Referitor la acuzațiile de discriminare, Adrian Cojoc a declarat că selecția candidaților se realizează prin testul european FEAST, utilizat de majoritatea furnizorilor de servicii de navigație aeriană din Europa. Potrivit acestuia, în 2023 au fost recrutați 58 de controlori de trafic aerian, iar în 2024 au intrat în programul de pregătire 56 de candidați. Directorul a mai precizat că formarea unui controlor de trafic aerian durează cel puțin trei ani și costă aproximativ 180.000 de euro.

Întrebat despre nivelul salariilor din cadrul ROMATSA, Adrian Cojoc a declarat că datele EUROCONTROL plasează regia în jurul mediei europene în ceea ce privește costurile cu personalul operațional.

Potrivit acestuia, costul cu personalul operațional este de 161 de euro pe oră de controlor aflat în poziție operațională, comparativ cu o medie europeană de 153 de euro.

Directorul a mai susținut că, potrivit datelor EUROCONTROL, România a gestionat în 2024 aproximativ 2,4% din traficul aerian european și a generat 0,38% din întârzierile sistemului european, afirmând că acești indicatori plasează ROMATSA peste media europeană în ceea ce privește eficiența operațională.