Gustavo Di Niro, un cardiolog care a făcut parte din comisia de experți desemnată de justiție în acest caz, a pus sub semnul întrebării modul în care echipa medicală l-a îngrijit pe Diego Maradona în ultimele zile de viață. Specialistul a susținut că au existat semnale care ar fi trebuit să ducă la schimbarea conduitei medicale și la transferarea fostului fotbalist într-un spital, arată AFP.

Mărturia a fost depusă joi, la San Isidro, în procesul în care șapte cadre medicale sunt judecate pentru presupuse neglijențe care ar fi contribuit la moartea fostului mare fotbalist argentinian.

Gustavo Di Niro a explicat că anumite modificări ale stării de sănătate a unui pacient pot reprezenta semnale de alarmă și pot impune schimbarea planului de tratament.

„Înainte de decesul unui pacient, există întotdeauna semne care permit să se ia măsuri preventive. Ar fi trebuit să existe o alertă, ceea ce ar fi determinat schimbarea abordării”, a declarat medicul.

Di Niro a făcut parte din comisia medicală interdisciplinară formată din 22 de specialiști, constituită de justiție în 2021 pentru analizarea circumstanțelor morții lui Maradona.

În opinia sa, echipa care îl îngrijea pe fostul fotbalist nu a reacționat corespunzător la semnalele medicale existente.

„Dacă se constată sau se presupune că un pacient ar putea prezenta disfuncţii ale organelor şi insuficienţă cardiacă, se majorează nivelul de complexitate şi se transferă pacientul într-un mediu adecvat, lucru pe care îl spitalizarea la domiciliu nu îl reprezintă”, a arătat el.

Medicul a analizat și starea generală a lui Diego Maradona în perioada care a precedat moartea acestuia. Fostul fotbalist avea leziuni cardiace preexistente, iar organismul său prezenta edeme și acumulare de lichid.

În acest context, Di Niro a considerat că decesul nu poate fi privit doar ca un eveniment apărut brusc, ci ca rezultatul unei deteriorări care s-ar fi produs în timp.

Această interpretare poate afecta argumentele apărării unor membri ai echipei medicale, care susțin că stopul cardiorespirator a fost un eveniment imposibil de prevenit.

Mărturia cardiologului a venit la scurt timp după cea a medicului legist Carlos Cassinelli, care a depus mărturie marți.

Acesta a enumerat mai multe simptome observate înaintea morții lui Maradona, printre care edemele, problemele respiratorii, semnele de hipertensiune și tahicardia.

„Deteriorarea stării de sănătate a fost progresivă (…) Cel puţin zece zile. S-ar fi putut da alarma”, a spus Cassinelli.

Potrivit expertului, evoluția stării lui Maradona ar fi oferit echipei medicale timp pentru a identifica agravarea situației și pentru a lua măsuri.

Diego Maradona a murit la 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020. Fostul campion mondial a fost găsit fără viață în patul său, într-o locuință închiriată pentru perioada de recuperare după o intervenție chirurgicală.

Autopsia a stabilit că moartea a survenit în urma unui șoc cardiorespirator asociat cu un edem pulmonar. Mărturiile experților au indicat ulterior că Maradona ar fi trecut printr-o perioadă de agonie care a durat câteva ore.

Șapte medici sunt judecați în dosar. Printre aceștia se află un neurochirurg, un psiholog și mai mulți asistenți medicali.

Acuzații riscă pedepse care pot ajunge la 25 de ani de închisoare. Toți neagă responsabilitatea pentru moartea lui Maradona.