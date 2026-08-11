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Veste cutremurătoare în sportul mondial. Leo Messi se retrage din fotbal pe termen nelimitat

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Veste cutremurătoare în sportul mondial. Leo Messi se retrage din fotbal pe termen nelimitatLionel Messi. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

O informație neașteptată a zdruncinat din temelii lumea sportului internațional. Marele campion argentinian Leo Messi, ajuns la vârsta de 39 de ani, a luat decizia de a se retrage din activitatea fotbalistică pe o perioadă nedeterminată. Anunțul vine la scurt timp după o pierdere dureroasă în familia sa, fotbalistul conducându-și recent tatăl pe ultimul drum, conform goal.com.

Veste cutremurătoare în sportul mondial. Leo Messi se retrage din fotbal pe termen nelimitat

Jorge Messi s-a stins din viață la 68 de ani, după ce s-a confruntat cu dificultăți grave de sănătate. Pentru fostul star de pe Camp Nou, tatăl său nu a fost doar o figură paternă, ci și persoana care i-a îndrumat fiecare pas în carieră. În calitate de impresar și reprezentant legal, Jorge a gestionat toate aspectele din afara terenului, sacrificându-se de-a lungul anilor pentru ca fiul său să își îndeplinească visul. Suferința cauzată de pierderea părintelui său l-a marcat profund pe sportiv, determinându-l să pună pauză activității pe terenul de joc.

Informațiile din presa internațională despre viitorul argentinianului

Jurnaliștii de la publicația goal.com, preluând relatări ale presei din Franța și Argentina, au dezvăluit motivele din spatele acestei decizii. Conform acestora, starul argentinian „și-a retras angajamentele profesionale pentru a-i sprijini pe cei dragi în această perioadă dificilă”.

În prezent, nu a fost stabilită nicio dată pentru o posibilă revenire a sa la echipa din MLS, Inter Miami. Fotbalul a trecut pe plan secund pentru atacant, iar jurnaliștii din țara sa natală au început deja să speculeze pe seama unei retrageri definitive. Câștigător a opt Baloane de Aur, patru trofee Liga Campionilor și titlul mondial din 2022, argentinianul a jucat recent și în finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută la limită în fața Spaniei cu scorul de 1-0.

Lionel Messi și tatăl său, Jorge

Lionel Messi și tatăl său, Jorge. Sursa foto: Facebook

Val de solidaritate din partea marilor sportivi ai lumii

Comunitatea sportivă mondială s-a mobilizat pentru a-i transmite mesaje de susținere legendei argentiniene. Printre cei care au reacționat public se numără și fostul mare tenismen spaniol Rafael Nadal, în vârstă de 40 de ani, care a transmis un mesaj plin de emoție pe rețeaua socială X:

„Dragă Leo, nu-mi pot imagina durerea prin care trebuie să treci. Îți transmit condoleanțe și toată dragostea mea în aceste momente dificile, ție și întregii tale familii. Odihnește-te în pace, Jorge”.

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