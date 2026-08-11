Poliția Română este în doliu după moartea comisarului-șef Theodor Alexandru Enăchescu, unul dintre polițiștii care și-au dedicat o mare parte din carieră combaterii criminalității economice. Acesta a murit după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu o boală gravă.

Comisarul-șef Theodor Alexandru Enăchescu a activat în structurile Poliției Române specializate în combaterea criminalității economice. De-a lungul carierei, acesta a ocupat mai multe funcții de conducere la Direcția de Combatere a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române.

Potrivit reprezentanților Poliției Române, activitatea sa profesională s-a desfășurat într-un domeniu în care anchetatorii trebuie să urmărească mecanisme infracționale complexe și metode aflate într-o continuă schimbare. De asemenea, foștii săi colegi sunt că rxperiența acumulată în timp i-a permis să contribuie la dezvoltarea unor metode de identificare și combatere a infracțiunilor economice.

În anii petrecuți în structurile de combatere a criminalității economice, Theodor Alexandru Enăchescu s-a implicat și în pregătirea profesională a polițiștilor aflați la început de drum.

Pentru cei care au lucrat alături de el, comisarul-șef nu a fost doar un superior, ci și un mentor care a transmis mai departe experiența acumulată în carieră.

Colegii săi spun că adevărata moștenire lăsată de acesta se regăsește în oamenii pe care i-a format și în valorile profesionale pe care le-a transmis.

„A fost un profesionist care nu s-a mulțumit niciodată cu ceea ce exista deja în activitatea profesională pe care și-a desfășurat-o cu un profund devotament. A contribuit la identificarea și inovarea unor modalități de depistare timpurie și combatere a fenomenului infracțional în segmentul macroeconomic, înțelegând că polițistul trebuie să fie mereu cu un pas înaintea celor care încearcă să eludeze legea.

Dar cea mai importantă parte a moștenirii pe care o lasă în sânul celor ce poartă cu mândrie uniforma albastră, nu se regăsește în dosare, funcții sau statistici, ci în oamenii pe care i-a format”, se au transmis colegii lui.

„A fost mentor și formator pentru polițiștii cărora nu le-a transmis doar cunoștințe și experiență profesională, ci și principii, contribuind astfel la formarea unor caractere, la construirea unor profesioniști care au înțeles că uniforma nu înseamnă doar autoritate, ci mai ales responsabilitate, echilibru, curaj și respect pentru lege: Indiferent de funcția ocupată, pe lângă statutul de șef, a fost perceput ca un adevărat coleg, mentor. Însă înainte de toate, a fost perceput ca un adevărat OM.

Iar oamenii cu adevărat valoroși nu pleacă niciodată cu totul de lângă noi. Ei rămân prin lecțiile pe care le-au oferit, prin oamenii pe care i-au format și prin caracterele pe care le-au clădit”, mai arată aceștia.

Trupul neînsuflețit al regretatului comisar Theodor Alexandru Enăchescu a fost depus la Capela Cimitirului Militar Ghencea III. Cei care l-au cunoscut și doresc să îi aducă un ultim omagiu pot merge la capelă.

Ceremonia de înmormântare are loc marți, 11 august, de la ora 11:00, la Cimitirul Militar Ghencea III.