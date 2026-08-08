Alina Pușcău a oferit, sâmbătă, noi informații despre starea sa de sănătate, direct de la spitalul UCLA din Los Angeles, unde se află pentru tratamentul cancerului de sân ajuns în metastază. Modelul a transmis că medicii au început pregătirile pentru tratament și că, în prezent, primește perfuzii, în timp ce echipa medicală urmărește reacția organismului înainte de stabilirea etapelor următoare.

Într-o înregistrare realizată de pe patul de spital, Alina Pușcău a spus că se simte amețită și că îi este dificil să vorbească. Vedeta a explicat că perfuzia administrată are rolul de a preveni durerea în momentul începerii tratamentului și a precizat că schema terapeutică propriu-zisă nu fusese încă începută la momentul declarațiilor.

Modelul a vorbit deschis despre procedurile medicale prin care trece și le-a transmis femeilor să nu amâne controalele medicale.

„Acum mi-au băgat o perfuzie să nu mă doară când încep tratamentul. Tratamentul nu l-am început”, a spus Alina Pușcău, potrivit relatării Libertatea, care citează declarațiile publicate de Spynews.

În același mesaj, vedeta a mărturisit că perfuzia o făcea să se simtă amețită și că îi era greu să vorbească. În ciuda stării prin care trece, ea a transmis că este mulțumită de îngrijirea primită la UCLA.

„Vreau să le spun femeilor să meargă la doctor și… Doamne, nu pot să vorbesc! Să meargă la doctor la control, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla”, a declarat aceasta.

Alina Pușcău a oferit și informații despre tratamentul pe care medicii îl iau în calcul. Potrivit declarațiilor sale, chimioterapia nu a fost, până la acel moment, inclusă în schema terapeutică stabilită, însă ea a explicat că medicii ar putea recurge la o formă de tratament local dacă evoluția bolii va impune acest lucru.

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„Deocamdată nu fac chimio, dar dacă fac, fac chimio local. Este altfel de tratament”, a precizat modelul.

Decizia privind următoarele etape va depinde de modul în care organismul răspunde la tratamentul administrat. Alina Pușcău a explicat că medicul său va evalua dacă procesul metastatic se oprește și dacă tumorile încep să se micșoreze.

Modelul a vorbit și despre posibilitatea unei operații. Potrivit explicațiilor sale, dacă tumorile răspund la tratament și se reduc suficient, medicii ar putea lua în calcul îndepărtarea chirurgicală a țesutului tumoral rămas.

„O să-l văd pe doctorul meu și o să-mi spună dacă s-a oprit din metastaze și dacă încep tumorile să se micșoreze, ca să poată să dispară sau rămâne o parte foarte mică, pe care poate să o scoată prin operație”, a spus Alina Pușcău.

Informațiile publicate anterior arată că vedeta a anunțat recent că a fost diagnosticată cu cancer la sân în stadiu metastatic. Ea a vorbit și despre mai multe tumori și despre extinderea bolii la nivelul oaselor.

În mesajele transmise în această perioadă, modelul a insistat asupra importanței controalelor medicale și le-a îndemnat pe femei să nu ignore investigațiile de rutină.

Declarațiile sale vin într-un moment în care se află sub supravegherea unei echipe medicale de la UCLA. Potrivit unor informații publicate anterior, Alina Pușcău anunțase că tratamentul urma să înceapă pe 7 august, iar ulterior a transmis mesaje din spital înaintea intervenției medicale.