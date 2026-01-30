O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” și-a pierdut viața într-un accident. Alina Pușcău, profund afectată

Tal Berkovich, cunoscută pentru participarea sa la sezonul 16 al emisiunii „Chefi la cuțite”, murit la vârsta de 40 de ani, în urma unui accident, potrivit Antena 1. În competiție, Tal a primit cuțitul de aur din partea chef-ului Ștefan Popescu, fiind apreciată pentru talentul său în bucătărie. În urma acestei vești, Alina Pușcău a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Alina Pușcău și regretata concurentă aveau o relație apropiată. În urma acestei vești, actrița a mărturisit că este profund afectată.

„Prietena mea cea mai bună, Tal Berkovich, a fost implicată într-un accident de mașină și a murit. Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică. Te iubesc! Îmi pare rău că nu am putut fi lângă tine. Transmit condoleanțele mele spre familie. Aceste momente ne arată că viața este scurtă”, a fost mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Tal Berkovich s-a născut în Israel și era pe jumătate româncă. Pe lângă pasiunea pentru gătit, ea a lucrat ca actriță și a cochetat cu lumea modelling-ului. Participarea la „Chefi la cuțite” a fost un pas important în cariera ei, aducându-i mai multe colaborări pe plan profesional.

Andrea Andrade, cunoscută pentru succesul său în concursurile de frumusețe, s-a stins din viață pe 16 ianuarie 2026, la doar 35 de ani, după o luptă grea cu o boală. Vestea tristă a fost făcută publică de soțul ei, cu care a fost căsătorită timp de opt ani.

Pe parcursul carierei sale, Andrea Andrade a cucerit numeroase titluri importante, printre care Miss California Congeniality, Miss West Coast și Miss Nuestra Belleza USA, fiind apreciată pentru frumusețea și eleganța sa.

Chris Wilson, soțul Andrei Andrade, a vorbit despre lupta grea pe care soția lui a dus-o împotriva bolii. În 2017, Andrea a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3, iar medicii i-au dat un pronostic dur: viața ei ar mai fi putut dura între șase luni și doi ani. Cu toate acestea, ea a luptat timp de nouă ani.