Monden

O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” și-a pierdut viața într-un accident. Alina Pușcău, profund afectată

Comentează știrea
O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” și-a pierdut viața într-un accident. Alina Pușcău, profund afectatăSursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Tal Berkovich, cunoscută pentru participarea sa la sezonul 16 al emisiunii „Chefi la cuțite”, murit la vârsta de 40 de ani, în urma unui accident, potrivit Antena 1. În competiție, Tal a primit cuțitul de aur din partea chef-ului Ștefan Popescu, fiind apreciată pentru talentul său în bucătărie. În urma acestei vești, Alina Pușcău a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

A făcut show în emisiunea Chefi la cuțite

Alina Pușcău și regretata concurentă aveau o relație apropiată. În urma acestei vești, actrița a mărturisit că este profund afectată.

„Prietena mea cea mai bună, Tal Berkovich, a fost implicată într-un accident de mașină și a murit. Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică. Te iubesc! Îmi pare rău că nu am putut fi lângă tine. Transmit condoleanțele mele spre familie. Aceste momente ne arată că viața este scurtă”, a fost mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Tal Berkovich

Tal Berkovich. Sursa foto: Captură video

A ales actoria

Tal Berkovich s-a născut în Israel și era pe jumătate româncă. Pe lângă pasiunea pentru gătit, ea a lucrat ca actriță și a cochetat cu lumea modelling-ului. Participarea la „Chefi la cuțite” a fost un pas important în cariera ei, aducându-i mai multe colaborări pe plan profesional.

Meghan Markle s-a făcut de râs pe internet. Greșeala care o poate costa scump
Meghan Markle s-a făcut de râs pe internet. Greșeala care o poate costa scump
Un bărbat împușcat la vânătoare în județul Buzău, transportat la spital cu elicopterul SMURD
Un bărbat împușcat la vânătoare în județul Buzău, transportat la spital cu elicopterul SMURD

Doliu în lumea modei: Andrea Andrade a murit la 35 de ani

Andrea Andrade, cunoscută pentru succesul său în concursurile de frumusețe, s-a stins din viață pe 16 ianuarie 2026, la doar 35 de ani, după o luptă grea cu o boală. Vestea tristă a fost făcută publică de soțul ei, cu care a fost căsătorită timp de opt ani.

Pe parcursul carierei sale, Andrea Andrade a cucerit numeroase titluri importante, printre care Miss California Congeniality, Miss West Coast și Miss Nuestra Belleza USA, fiind apreciată pentru frumusețea și eleganța sa.

Chris Wilson, soțul Andrei Andrade, a vorbit despre lupta grea pe care soția lui a dus-o împotriva bolii. În 2017, Andrea a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3, iar medicii i-au dat un pronostic dur: viața ei ar mai fi putut dura între șase luni și doi ani. Cu toate acestea, ea a luptat timp de nouă ani.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:31 - Meghan Markle s-a făcut de râs pe internet. Greșeala care o poate costa scump
13:23 - Summit de pace cu reguli clare. Zelenski refuză să meargă la Moscova sau la Minsk
13:17 - Un bărbat împușcat la vânătoare în județul Buzău, transportat la spital cu elicopterul SMURD
13:10 - Jaf ca-n filme în Tokyo. Valize cu peste două milioane de euro, furate în plină stradă
12:59 - O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” și-a pierdut viața într-un accident. Alina Pușcău, profund afectată
12:53 - Premiera documentarului despre Melania Trump. Prima doamnă a atras toate privirile

HAI România!

Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.

Proiecte speciale