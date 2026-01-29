Monden

A murit o legendă a filmelor Disney. Vocea lui a încântat generații întregi

Statuia cu Walt Disney și Mickey Mouse de la Disneyland. Sursa foto: 148734288 © Viavaltours | Dreamstime.com
Jean Cussac, cunoscut pentru contribuțiile sale în lumea muzicii de film și pentru corurile renumite din Franța,a murit în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, la vârsta de 103 ani, în localitatea Gujan-Mestras, aproape de Arcachon, potrivit Le Figaro.

A murit Jean Cussac

Cussac a rămas în memoria publicului pentru vocea Prințului Fermecător din „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” și pentru numeroase alte roluri în filme de animație Disney.

Născut la Paris în 1922, Cussac a început inițial o carieră în chimie, însă pasiunea pentru muzică l-a schimbat. Fiul său, Laurent, povestește că talentul tatălui său a fost remarcat de un coleg de serviciu: „Un manager a observat că avea o voce excepțională și l-a încurajat să o dezvolte. După aceasta, s-a înscris la Conservatorul din Paris și totul a luat amploare”.

A avut o carieră impresionantă

În 1955, Cussac și-a început activitatea artistică în coruri și a colaborat cu nume importante ale muzicii franceze, precum Édith Piaf, Léo Ferré și Barbara. În 1962, s-a alăturat grupului Swingle Singers, devenind basistul trupei, care a câștigat recunoaștere internațională, patru premii Grammy și un Grand Prix du Disque de la Académie Charles-Cros.

Pe lângă activitatea de concert și de corist, Cussac a avut și o carieră liturgică, devenind maestru de capelă la Invalizi. Fiul său rememorează: „A susținut peste 1.200 de reprezentații în biserici, lucru pe care îl făcea cu dedicare, chiar și duminica”.

Jean Cussac, istorie la Disney

Jean Cussac și-a pus amprenta și în lumea filmului de animație. A dublat personaje din „101 Dalmațieni” (1961), „Cartea Junglei” (1967), „Oliver & Company” (1988) și „Salvatorii din Antarctica” (1990). În 1962, și-a împrumutat vocea Prințului Fermecător din „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, spre încântarea publicului tânăr din întreaga lume.

„Ultima dată când i-am arătat filmul, a exclamat: «Oh, asta e vocea mea!» când l-a auzit pe Prințul Fermecător”, își amintește Laurent.

