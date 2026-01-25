Lumea muzicii este în doliu. A murit un mare compozitor și coordonator al UCMR

Compozitorul și profesorul Dan Bălan a încetat din viață pe 24 ianuarie 2026, vestea fiind anunțată oficial de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Dispariția sa a provocat un val de emoție în lumea artistică, unde Dan Bălan era cunoscut atât pentru creația muzicală, cât și pentru activitatea didactică de lungă durată.

Dan Bălan a fost coordonatorul Subsecției Didactice a UCMR din anul 1990 și până în ultimele sale zile, având un rol important în formarea și susținerea generațiilor de tineri muzicieni. Colegii și colaboratorii săi au primit cu profundă tristețe vestea dispariției, descriindu-l drept un reper profesional și uman.

Un omagiu aparte a fost transmis de Teatrul Țăndărică, instituție cu care compozitorul a avut o colaborare artistică îndelungată.

„Teatrul Țăndărică își exprimă profundul regret la aflarea veștii trecerii în neființă a compozitorului Dan Bălan, colaborator al instituției noastre. Dan Bălan a fost un partener artistic important al Teatrului Țăndărică, iar contribuția sa a îmbogățit în mod semnificativ repertoriul și identitatea noastră artistică. Profesionalismul, sensibilitatea și dedicarea sa vor rămâne repere pentru echipa noastră și pentru publicul care i-a apreciat creațiile. În aceste momente de doliu, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să îl odihnească în pace", au transmis reprezentanții instituției pe rețelele de socializare.

Dan Bălan a urmat cursurile Liceului de Muzică „George Enescu” și ale Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București, studiind cu maeștri recunoscuți precum Myriam Marbe și Tiberiu Olah. De-a lungul carierei, a activat în domeniul creației muzicale, al dirijatului și al cercetării artistice.

Studiile și specializările realizate atât în țară, cât și în străinătate i-au conturat un parcurs profesional orientat spre muzica contemporană, muzica de scenă și pedagogia muzicală. A compus lucrări de muzică corală și de cameră, lieduri, muzică de balet și teatru, piese dedicate copiilor, precum și creații pentru pian.

Pe lângă activitatea componistică, Dan Bălan a publicat studii și volume de specialitate și a fost implicat constant în proiecte educaționale și de cercetare interdisciplinară. A fost coautor la lucrări de referință precum Dicționarul Teatrului de Păpuși, Marionete și Animație din România (1999), Mitul românesc și universal în teatrul liric din România (2000), Arta muzicii – de la creație la educație (2004), Dascăli de ieri și de azi (2014) și Păpușari, regizori, profesori (2015).

A inițiat revista Studii, sinteze, comunicări a Catedrei de Expresie Vocală și Corporală din cadrul Facultății de Teatru și a manifestat un interes constant pentru teatrul de păpuși, colaborând atât cu Teatrul Țăndărică din București, cât și cu Teatrul de Păpuși Căluțul de mare din Constanța.

Dan Bălan a avut o carieră didactică îndelungată în învățământul superior, la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, unde a contribuit decisiv la formarea mai multor generații de artiști. Pentru activitatea sa artistică și pedagogică a fost recompensat cu numeroase premii și recunoașteri, atât pe plan național, cât și internațional.

Dispariția sa lasă un gol important în cultura română, moștenirea artistică și pedagogică a lui Dan Bălan rămânând un reper durabil pentru muzica și teatrul românesc.