A murit un celebru actor din serialul „Buffy, spaima vampirilor”

Anthony Head, actorul britanic cunoscut publicului din întreaga lume pentru rolul Rupert Giles din serialul „Buffy, spaima vampirilor”, a murit la vârsta de 72 de ani. Anunțul a fost făcut vineri de familia sa, care a transmis că artistul s-a stins din viață în urma unor complicații provocate de o pneumonie, potrivit AP News.

Moartea lui Anthony Head a fost confirmată de fiicele sale, Emily și Daisy Head, printr-un comunicat transmis presei.

„S-a stins din viață în liniște, din cauza unor complicații legate de o pneumonie, înconjurat de familie”, au anunțat fiicele acestuia, Emily și Daisy Head, într-un comunicat.

Cele două au vorbit și despre impactul pe care actorul l-a avut asupra celor care i-au urmărit activitatea de-a lungul anilor.

„A fost și va fi pentru totdeauna o onoare și un privilegiu să fim fiicele lui și să fi fost martore directe la impactul pe care atât el, cât și munca lui l-au avut asupra atâtor oameni”, au adăugat ele.

Anthony Head a devenit cunoscut la nivel internațional prin interpretarea personajului Rupert Giles, mentorul eroinei din serialul „Buffy, spaima vampirilor”. De-a lungul carierei, actorul a apărut și în producții precum „Little Britain”, „Merlin”, „The Iron Lady” și „The Inbetweeners Movie”.

În ultimii ani, acesta a putut fi urmărit în serialul „Ted Lasso”, unde l-a interpretat pe Rupert Mannion, fostul proprietar al clubului de fotbal din jurul căruia se desfășoară acțiunea.

Născut în Camden, Londra, Anthony Head a crescut într-o familie cu puternice legături în lumea artistică. Tatăl său a fost regizor de documentare și fondator al companiei Verity Films, în timp ce mama sa a avut o carieră în actorie și a interpretat personajul Madame Maigret în serialul BBC „Maigret”.

Și fratele său a urmat aceeași profesie, fiind cunoscut pentru rolul principal din filmul „Sunday Bloody Sunday”, lansat în 1971.

Pasiunea pentru actorie a fost prezentă încă din copilărie. Într-un interviu acordat publicației The Guardian în 2016, Anthony Head povestea că primea frecvent costume realizate chiar de mama sa.

„Cadoul meu de Crăciun era întotdeauna o nouă ținută de deghizare pe care mama mea – care era o croitoreasă strălucită – o confecționa ea însăși”, spunea Head, pentru The Guardian, în 2016.

Actorul își amintea și un episod din perioada grădiniței.

„La grădiniță, doamna care se ocupa de grup i-a luat într-o zi pe părinții mei deoparte și le-a spus: «Ne place foarte mult când Anthony vine îmbrăcat costumat, dar ar fi minunat să-l cunoaștem într-o zi pe Anthony însuși – se identifică complet cu orice personaj pe care îl interpretează.»”

Cariera sa profesională a început pe scenă, în producția „Godspell” din 1978. Au urmat apariții în adaptarea romanului „Iubitul doamnei Chatterley” și în filmul „O rugăciune pentru cei pe moarte”, unde a jucat alături de Bob Hoskins și Liam Neeson. În anii ’80, Anthony Head a colaborat și cu formația britanică Red Box, participând la înregistrarea albumului „The Circle & the Square”. Tot în acea perioadă a devenit cunoscut publicului din Marea Britanie și Statele Unite prin reclamele Nescafé Gold Blend.

Activitatea sa teatrală a continuat cu roluri importante în musicalul „Chess”, precum și în producții precum „A Patriot for Me”, „Lady Windermere’s Fan” și „The Rocky Horror Show”. După ce a fost distribuit în „Buffy, spaima vampirilor”, actorul s-a mutat temporar în Los Angeles, în timp ce familia sa a rămas în Marea Britanie.

„Încercam să mă întorc acasă la ele la fiecare trei sau patru săptămâni”, a declarat el pentru The Guardian. „Echipa de producție își adapta programul în funcție de mine, iar de fiecare dată când aveam șansa să am șase zile libere, mă urcam în avion… Am cheltuit destul de mulți bani pe bilete de avion, dar am reușit să ne descurcăm.”

După încheierea serialului, în 2003, Anthony Head a continuat să fie prezent în numeroase producții de televiziune. În „Little Britain” a interpretat rolul unui prim-ministru britanic, iar în „Ted Lasso” a avut apariții constante alături de Jason Sudeikis. La finalul mesajului transmis după moartea actorului, fiicele sale au vorbit despre moștenirea artistică lăsată în urmă de acesta.