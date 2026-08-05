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A murit Mary Egida Rivera, actrița care a interpretat-o pe bunica lui Ned în „Spider-Man: No Way Home”

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A murit Mary Egida Rivera, actrița care a interpretat-o pe bunica lui Ned în „Spider-Man: No Way Home”Mary Egida Rivera. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Mary Egida Rivera, actrița care a interpretat-o pe bunica lui Ned Leeds în filmul „Spider-Man: No Way Home”, a murit la vârsta de 82 de ani. Deși a avut o singură apariție în producția Marvel, scena sa a devenit una dintre cele mai cunoscute și apreciate de fanii universului cinematografic Marvel, arată International Business Times.

Doliu în lumea filmului. Mary Egida Rivera, bunica lui Ned din „Spider-Man: No Way Home”, a murit

Mary Egida Rivera a murit pe 15 aprilie 2026, la Honolulu, în statul american Hawaii, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Informația despre deces a devenit publică în această săptămână, după lansarea filmului „Spider-Man: Brand New Day”.

Mary Egida Rivera, născută la 2 iunie 1943 în provincia Iloilo din Filipine, a fost profesoară înainte de a deveni cunoscută datorită rolului din „Spider-Man: No Way Home”.

lumânare

lumânare / sursa foto: dreamstime.com

Audiția care i-a schimbat destinul

Nu avea experiență în actorie atunci când fiica sa, Angela Kelly, a descoperit pe Facebook un anunț prin care era căutată o femeie filipineză cu vârsta cuprinsă între 50 și 90 de ani pentru un rol într-o producție Marvel.

La insistențele fiicei sale, Mary Egida Rivera a trimis o înregistrare pentru audiție și a obținut rolul „Lola”, bunica lui Ned Leeds.

Înainte de a deveni cunoscută pe marile ecrane, Rivera a studiat Științele Educației la Universitatea San Agustin din orașul Iloilo, pe care a absolvit-o în 1964. Ulterior, a lucrat și la postul de radio Kanlaon Broadcasting System.

Scena din film a devenit una dintre cele mai cunoscute

Mary Egida Rivera apare într-o singură scenă din „Spider-Man: No Way Home”, lansat în 2021. În secvență, personajul său îi cere lui Spider-Man, interpretat de Andrew Garfield, să îndepărteze o pânză de păianjen de pe tavan.

Replica, rostită aproape integral în limba tagalog, a devenit una dintre cele mai apreciate momente ale filmului, fiind remarcată pentru umor și pentru felul autentic în care a adus în prim-plan cultura filipineză.

Într-un interviu acordat postului de radio Star FM Baguio, Mary Egida Rivera spunea că fiica sa a fost cea care a convins-o să participe la audiție.

Apariția actriței a avut o semnificație specială pentru filipinezi

Scena în care apare Mary Egida Rivera coincide cu momentul în care versiunile lui Spider-Man interpretate de Andrew Garfield și Tobey Maguire își fac apariția alături de personajele interpretate de Jacob Batalon, Zendaya și Tom Holland.

Pentru mulți spectatori filipinezi, momentul a reprezentat mai mult decât o simplă scenă dintr-un film Marvel. Personajul „Lola” apare alături de Ned Leeds, interpretat de actorul filipinezo-american Jacob Batalon, una dintre puținele reprezentări ale comunității filipineze într-o producție hollywoodiană de asemenea amploare.

La scurt timp după premiera filmului, scena a fost intens comentată pe rețelele sociale, unde mulți spectatori au apreciat folosirea limbii tagalog și prestația actriței.

Familia a luat decizia de a opri aparatele care o țineau în viață

Potrivit familiei, actrița a suferit un accident vascular cerebral și a fost internată în stare gravă, fiind menținută în viață cu ajutorul aparatelor.

Medicii le-au transmis rudelor că, chiar dacă și-ar fi revenit din comă, starea sa nu s-ar fi îmbunătățit. În aceste condiții, familia a decis întreruperea măsurilor de susținere a vieții.

Mary Egida Rivera a fost incinerată.

Omagiu pentru regretata actriță

Mary Egida Rivera avea o familie numeroasă, fiind înmormântată de soțul său, Alejandro Rivera, de cei patru copii, 11 nepoți și patru strănepoți. Pe pagina memorială dedicată actriței au fost numeroase mesaje de condoleanțe.

„Tanti Mary, în calitate de mentor și colegă, ne vei lipsi enorm”, a scris cineva.

În necrologul publicat online, familia spune că actrița a fost „foarte mândră” de rolul său din „Spider-Man”, chiar dacă a fost singura sa apariție pe marele ecran.

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