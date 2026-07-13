Actrița Wai Ching Ho, cunoscută publicului pentru rolurile din producții Marvel și Disney, a murit pe 12 iulie 2026. Vestea a fost făcută publică de actorul Peter Shinkoda, colegul său din serialul Daredevil, printr-o postare pe rețelele de socializare. Anunțul a fost urmat de numeroase mesaje de condoleanțe din partea fanilor și a colegilor de breaslă.

Până în prezent, familia și reprezentanții actriței nu au făcut publică cauza morții. Totodată, înainte de dispariția sa nu existau informații potrivit cărora aceasta s-ar fi confruntat cu probleme grave de sănătate sau ar fi fost implicată într-un accident.

În lipsa unor informații oficiale, mai multe publicații internaționale notează că este posibil ca actrița să fi murit din cauze naturale, având în vedere vârsta înaintată.

Născută în Hong Kong, Wai Ching Ho și-a construit o carieră de succes în industria de divertisment din Statele Unite, activând în film, televiziune și teatru timp de mai multe decenii.

De-a lungul anilor, a apărut în numeroase producții americane, însă notorietatea internațională a venit odată cu interpretarea personajului Madame Gao din serialul Marvel Daredevil. Rolul liderului enigmatic al organizației criminale a transformat-o într-una dintre cele mai apreciate prezențe ale serialului.

Un alt rol important a fost cel al bunicii Wu, personaj căruia i-a dat voce în animația Disney și Pixar Turning Red (2022).

Pe lângă proiectele Marvel și Disney, Wai Ching Ho a făcut parte din distribuția mai multor seriale de succes, printre care The Blacklist, Orange Is the New Black, Gotham și Law & Order: Special Victims Unit.

Cariera sa a inclus roluri în producții dramatice, thrillere, comedii și filme de acțiune, fiind considerată una dintre actrițele asiatice care au reușit să își construiască un nume în cinematografia americană.

Printre cele mai importante filme din cariera sa se numără:

Turning Red (2022), în care a interpretat vocal personajul Grandma Wu;

The Jade Pendant (2017), dramă istorică inspirată din evenimentele secolului al XIX-lea;

The Sorcerer and the White Snake (2011), film fantasy bazat pe o legendă chineză;

Falling for Grace (2006), comedie romantică independentă;

The Monkey King (2001), producție inspirată din folclorul chinez.

Valoarea averii actriței nu a fost făcută publică. Cu toate acestea, mai multe site-uri specializate în estimarea averilor vedetelor apreciază că aceasta ar fi avut aproximativ un milion de dolari în conturi.