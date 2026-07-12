Seriale nominalizate la Emmy pe care merită să le vezi pe Disney+

Dacă ești în căutarea următorului serial pe care să-l începi, lista producțiilor nominalizate la Premiile Emmy 2026 poate fi un punct excelent de plecare. Dincolo de numărul impresionant de nominalizări, multe dintre titlurile disponibile pe platforma de streaming Disney+ s-au remarcat prin povești captivante, distribuții apreciate și producții de înaltă calitate. Indiferent dacă preferi comediile, dramele, documentarele sau serialele cu mister, platforma oferă suficiente opțiuni pentru un maraton de weekend.

Unul dintre cele mai apreciate titluri rămâne The Bear, serialul FX care urmărește viața haotică din bucătăria unui restaurant. Ritmul alert, personajele bine construite și interpretările actorilor l-au transformat într-unul dintre cele mai discutate seriale ale ultimilor ani. La ediția din 2026 a Premiilor Emmy, producția a obținut opt nominalizări, inclusiv la categoria Cel mai bun serial de comedie.

Tot în zona comediilor se află și Școala Abbott, serial care combină umorul cu momente emoționante din viața profesorilor unei școli publice. Producția a primit șapte nominalizări și continuă să fie una dintre cele mai apreciate comedii de televiziune.

Dacă preferi misterele cu accente de umor, Crime în imobil rămâne o alegere inspirată. Povestea celor trei pasionați de podcasturi care investighează crime misterioase într-un bloc din New York a fost recompensată cu cinci nominalizări la Premiile Emmy 2026.

Pentru cei care preferă serialele dramatice, Paradise este unul dintre cele mai interesante titluri disponibile. Producția a obținut șapte nominalizări, inclusiv pentru Cel mai bun serial dramă și pentru interpretarea lui Sterling K. Brown.

O alegere potrivită pentru iubitorii poveștilor inspirate din fapte reale este Poveste de dragoste John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette. Miniseria urmărește relația dintre John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette și a fost recompensată cu șapte nominalizări la Premiile Emmy.

Fanii universului SF pot trece pe listă și Alien: Earth, noua producție inspirată de celebra franciză, care a primit patru nominalizări, inclusiv pentru imagine și efecte vizuale.

Disney+ nu înseamnă doar seriale de ficțiune. Pentru pasionații de natură, Ocean with David Attenborough este una dintre cele mai spectaculoase producții documentare ale anului. Documentarul a primit șase nominalizări și impresionează prin imaginile spectaculoase și prin vocea inconfundabilă a lui David Attenborough.

Dacă preferi documentarele culinare și de călătorie, Tucci revine în Italia este o alegere excelentă. Stanley Tucci explorează gastronomia și cultura italiană într-o serie care a primit trei nominalizări la Premiile Emmy.

Printre documentarele apreciate se regăsește și The Tale of Silyan, nominalizat la două categorii, inclusiv pentru merit excepțional în realizarea de filme documentare.

Lista producțiilor nominalizate include și titluri consacrate precum The Simpsons, care continuă să fie apreciat și în 2026, dar și Star Wars: Visions și Star Wars: Maul – Shadow Lord, dedicate fanilor universului creat de George Lucas.

În categoria reality și divertisment se regăsesc Welcome to Wrexham, Dancing with the Stars, Shark Tank, Celebrity Family Feud, Wheel of Fortune și Jeopardy!, producții care au primit nominalizări în diverse categorii tehnice și de divertisment.

De asemenea, fanii muzicii pot urmări Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, program special care a obținut cinci nominalizări la Premiile Emmy 2026.

Nominalizările la Premiile Emmy reprezintă, de multe ori, un bun indicator pentru producțiile care au reușit să impresioneze atât publicul, cât și industria de televiziune. Dacă nu știi ce serial să începi în perioada următoare, titluri precum The Bear, Paradise, Only Murders in the Building, Abbott Elementary sau Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette sunt printre cele mai apreciate opțiuni disponibile pe Disney+, alături de documentare și producții speciale pentru toate gusturile.