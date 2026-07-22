Richard M. Rawlings Jr., un director de imagine din a doua generație, cu patru nominalizări la premiile Emmy, ale cărui roluri variază de la originalul „Îngerii lui Charlie” la „L.A. Law”, „Fetele Gilmore” și „Neveste Disperate”, a murit la 82 de ani, potrivit Deadline.

Societatea Americană a Cinematografilor a confirmat vestea, dar nu a oferit detalii despre cauza, locul sau data morții cineastului.

În cariera sa de 30 de ani în domeniul filmului, Rawlings Jr. a câștigat un premiu ASC în 1988 pentru serialul western Paradise, difuzat de CBS, pentru care a obținut și o nominalizare la premiile Emmy.

Celelalte trei nominalizări la premiile Emmy au fost pentru serialul Ohara, difuzat de ABC, în 1988, pentru serialul Reasonable Doubts, difuzat de NBC, în 1993 și pentru filmul televisiv Big Dreams & Broken Hearts: The Dottie West Story, difuzat de CBS, în 1995.

De asemenea, a fost onorat cu premiul ASC pentru carieră în televiziune în 2014.

Născut pe 9 octombrie 1943, la Los Angeles, Rawlings Jr. a fost fiul lui Richard L. Rawlings, care a avut și o lungă carieră ca director de imagine TV, inclusiv mai multe sezoane din serialele Dynasty și Gilligan’s Island. Tânărul Rawlings și-a început cariera în showbiz ca mesager la Warner Bros timp de trei ani, înainte de a se angaja în domeniul camerelor de filmat. Ulterior, l-a asistat pe tatăl său la seriale precum Gilligan’s Island.

Rawlings senior lucra la drama polițistă clasică din anii 1970, „Îngerii lui Charlie”, când producătorul executiv Aaron Spelling l-a reasignat la noua sa telenovelă de prime-time, Dynasty, care era difuzată pe atunci. Aceasta a devenit marea șansă a tânărului Rawlings, acesta preluând frâiele cinematografiei la jumătatea celui de-al treilea sezon din „Îngerii lui Charlie”, în 1978 - imediat după ce fusese în Top 5 din toate serialele de prime-time.

A rămas în acest rol până la încheierea serialului în 1981.

Apoi, Rawlings Jr. a lucrat la zeci de seriale TV de maximă audiență între 1982 și 1985, inclusiv serialul de acțiune Matt Houston de la ABC, Stingray de la ABC, drama juridică Reasonable Doubts de la NBC, cu Marlee Matlin în rol principal, și L.A. Law de la NBC, premiată cu Emmy.

A continuat să filmeze hituri din anii 2000, precum Boston Public, Gilmore Girls și Desperate Housewives. Rawlings Jr. a lucrat, de asemenea, la o serie de filme de televiziune, iar ultimul său rol a fost un episod din 2008 din Boston Public.

Rawlings Jr. a vorbit despre meseria sa într-un interviu din 1995 acordat revistei American Cinematographer a ASC.

„Intru pe un platou de filmare pe care nu l-am mai văzut niciodată, iar ideile mele inițiale se schimbă despre locul în care vor merge luminile și despre atmosfera din scenă”, a spus el.

„Apoi, când îi ascult pe actori spunând cuvintele, ideile mele se pot schimba din nou. Aștept întotdeauna până în momentul respectiv și apoi fac alegerile. De asemenea, nu sunt o persoană tehnică [în ceea ce privește] utilizarea formulelor pentru a determina iluminarea; nu știu cum să fac asta. În exterior, calculez expunerea și apoi folosesc un aparat de fotografiat; în interior, știu exact câtă lumină există pentru că filmez cu ochiul liber. Știu cum arată 6 metri de lumină.”