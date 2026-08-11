Netflix a adus în primele zile ale lunii august trei seriale potrivite pentru cei care caută ceva nou de urmărit în serile de vară. „1670” și „Viața mea cu băieții familiei Walter” au revenit cu sezonul 3, în timp ce „Our Sticky Love”, o nouă comedie romantică sud-coreeană, a debutat pe platformă.

Cele trei producții sunt foarte diferite: de la satiră istorică și conflicte de familie, la povești despre adolescență și relații complicate sau comedie romantică sud-coreeană. Astfel, cei care vor să înceapă un serial nou sau să continue unul pe care îl urmăresc deja au mai multe variante pe Netflix în această perioadă.

Sezonul 3 al serialului polonez „1670” a apărut pe Netflix pe 5 august. Producția îl readuce în centrul acțiunii pe Jan Paweł, interpretat de Bartłomiej Topa, care este preocupat să își recâștige statutul nobiliar, în timp ce problemele din familie și tensiunile dintre locuitorii din Adamczycha devin tot mai greu de ignorat.

Acțiunea noilor episoade începe la scurt timp după Festivalul Regal al Recoltei. Adevărul ieșit la iveală despre originile lui Jan Paweł, dar și pierderea documentelor nobiliare într-un incendiu declanșează o adevărată criză pentru familie. Personajul încearcă să demonstreze că merită statutul la care aspiră și ajunge inclusiv în apropierea curții regale și a jocurilor politice ale vremii.

În paralel, ceilalți membri ai familiei trec prin propriile probleme. Relația dintre Jan Paweł și Zofia se răcește, conflictul său cu Jakub se amplifică, iar Aniela se întoarce în Adamczycha și încearcă să pună pe picioare o școală pentru țărani. În același timp, nemulțumirile acestora din urmă devin din ce în ce mai vizibile. Netflix descrie astfel un sezon în care lumea aparent stabilă a personajelor începe să se clatine.

„1670” rămâne o satiră plasată în Polonia secolului al XVII-lea, construită în jurul unui nobil excentric, al conflictelor de familie și al relației sale haotice cu oamenii din sat.

O zi mai târziu, pe 6 august, Netflix a lansat sezonul 3 al serialului „Viața mea cu băieții familiei Walter”. Producția continuă povestea lui Jackie și a familiei Walter, într-un moment în care personajele încearcă să își găsească din nou echilibrul după o criză medicală.

Serialul urmărește povestea unei adolescente care, după o pierdere tragică, ajunge să locuiască în orășelul Silver Falls împreună cu familia numeroasă a tutorelui său. Noua viață îi aduce relații complicate, prietenii și alegeri sentimentale care devin o parte importantă a poveștii.

În sezonul 3 revin Nikki Rodriguez, Noah LaLonde și Ashby Gentry, alături de Sarah Rafferty, Marc Blucas, Connor Stanhope și Jaylan Evans. Producția are la bază romanul cu același nume scris de Ali Novak, iar Melanie Halsall este creatorul și showrunner-ul serialului.

Noile episoade aduc schimbări pentru familia Walter, dar și alte complicații în viața personajelor, printre care un hobby riscant, apariția unor musafiri neașteptați și noi relații. Pentru cei care au urmărit primele două sezoane, povestea continuă astfel exact de unde tensiunile dintre personaje au început să se amplifice.

Cei care preferă comediile romantice pot încerca „Our Sticky Love”, disponibil pe Netflix din 7 august. Spre deosebire de primele două producții, acesta este un serial nou și este prezentat de platformă drept o comedie romantică.

Povestea o are în centru pe Go Eun-sae, interpretată de Ha Young, o procuroare ambițioasă care își pierde memoria. Fără să își poată aminti trecutul și fără prea multe indicii despre propria viață, ea ajunge să locuiască împreună cu Jang Tae-ha, un antrenor de box interpretat de Jung Hae-in, care susține că este iubitul ei.

Situația neobișnuită îi obligă pe cei doi să petreacă tot mai mult timp împreună, iar relația începe să se transforme într-o poveste romantică. Serialul combină comedia și romantismul cu elemente de mister legate de trecutul personajului principal. Din distribuție mai face parte și Heo Sung-tae.

„Our Sticky Love” este o serie limitată și are 12 episoade, potrivit paginii oficiale Netflix.