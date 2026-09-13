Serialul israelian „Fauda” a urcat pe primul loc în clasamentul Netflix din Liban și a intrat în Top 10 în alte opt țări arabe și musulmane. Succesul celui de-al cincilea sezon vine în pofida apelurilor la boicot și pe fondul unei povești inspirate de atacurile Hamas din 7 octombrie și de urmările acestora, potrivit Middle East24.

Cel de-al cincilea sezon al producției israeliene a ajuns lider în Liban la doar două zile după lansarea internațională pe Netflix, pe 8 septembrie. Clasamentul realizat de FlixPatrol arată că serialul a atras un interes semnificativ în mai multe state din lumea arabă și musulmană.

În Iordania și Emiratele Arabe Unite, „Fauda” ocupă locul șase. Producția se află pe poziția a opta în Bahrain și Qatar, pe locul nouă în Egipt și pe locul zece în Turcia, Maroc și Oman.

Acest serial a intrat în Top 10 Netflix în nouă țări arabe și musulmane. În același timp, producția figurează în clasamentele platformei de streaming din numeroase alte state ale lumii.

Noul sezon este primul realizat după atacurile din 7 octombrie și abordează trauma provocată de acele evenimente. Povestea îl urmărește pe Doron Kavillio, interpretat de co-creatorul serialului, Lior Raz.

Israeli Drama ‘Fauda’ Hits Top 10 in Nine Arab Countries Israeli thriller Fauda has entered the Netflix Top 10 across nine Arab nations, including Lebanon, the UAE, Qatar, and Jordan, defying widespread boycott calls. — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) September 12, 2026

Personajul principal se confruntă cu urmările atacurilor și ajunge implicat într-o misiune de răzbunare. Acțiunea se transformă ulterior într-o operațiune sub acoperire periculoasă desfășurată la Marsilia.

Producția include și un flashback în două părți care prezintă atacul Hamas. Scenele sunt precedate de un mesaj adresat spectatorilor, din cauza caracterului dur al imaginilor.

Avi Issacharoff, co-creatorul „Fauda”, a explicat că noul sezon explorează întrebări legate de răzbunare și de perpetuarea violenței după atacurile din 7 octombrie.

„Merită răzbunarea? Merită să continui acest ciclu nesfârșit de vărsare de sânge?”, a declarat Avi Issacharoff pentru Netflix înainte de lansarea internațională.

Sezonul cinci a fost difuzat pentru prima dată în Israel în luna mai și este disponibil la nivel internațional în limbile arabă, ebraică, franceză și engleză.

Creat de Lior Raz și Avi Issacharoff, „Fauda” a avut premiera în Israel în 2015. Serialul urmărește o unitate israeliană de elită care desfășoară operațiuni antiteroriste sub acoperire și s-a transformat într-una dintre cele mai cunoscute producții de televiziune israeliene la nivel internațional.