Premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus vineri un omagiu victimelor atacurilor teroriste comise de gruparea al-Qaida la 11 septembrie 2001 în Statele Unite și a făcut o analogie între atentatele de atunci și atacul lansat de gruparea Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023.

Într-un videoclip postat pe conturile de socializare ale biroului său, Benjamin Netanyahu a declarat că Statele Unite și Israelul au fost lovite de ceea ce el a numit „răul pur”.

„Pe 11 septembrie, Statele Unite au fost lovite de răul pur. Pe 7 octombrie, Israelul a fost la rândul său lovit de acesta. Cu toate acestea, astăzi unii ne cer să-i înțelegem pe teroriști, să le înțelegem nemulțumirile și contextul lor”, a spus Netanyahu.

Premierul israelian a susținut apoi că „teroriștii” urăsc Statele Unite și Israelul „din același motiv”.

„Nu este o coincidență. Ei ne urăsc pentru că noi apărăm libertatea, democrația, civilizația și viața”, a afirmat Netanyahu.

Atacul lansat de gruparea Hamas la 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului s-a soldat cu aproximativ 1.200 de morți, iar alte aproximativ 250 de persoane au fost capturate de gruparea islamistă palestiniană.

În urma atacului, armata israeliană a lansat o ofensivă în Fâșia Gaza, care, potrivit materialului citat de EFE, continuă și în prezent, în pofida armistițiului semnat în urmă cu unsprezece luni. Ministerul Sănătății din Fâșia Gaza estimează că 73.670 de palestinieni au fost uciși, majoritatea femei și copii.

Premierul israelian, care a refuzat în mod constant crearea unei comisii independente de anchetă pentru investigarea evenimentelor din 7 octombrie, a afirmat în același mesaj că Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump, „au demonstrat încă o dată că fac față terorii”.

„Statele Unite și Israelul afirmă împreună: nu ne vom înclina niciodată în fața terorii, nu ne vom preda niciodată în fața răului și, împreună, îl vom învinge”, a concluzionat Netanyahu.

Aproximativ 3.000 de persoane au murit la 11 septembrie 2001, când teroriști ai grupării al-Qaida au deturnat patru avioane de pasageri.

Două dintre aeronave au fost prăbușite în Turnurile Gemene din New York, una a lovit clădirea Pentagonului, iar cea de-a patra s-a prăbușit în statul Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să preia controlul asupra avionului deturnat.