Soția primarului New Yorkului, Zohran Mamdani, Rama Duwaji, a participat în septembrie 2026, în Portugalia, la un retreat organizat de The Women Sanctuary, organizație ale cărei conturi de social media au publicat în ultimii ani mesaje extrem de critice la adresa Israelului și favorabile teroriștilor palestinieni, potrivit New York Post.

Duwaji a avut rolul de „artist-in-residence” și a susținut un atelier de ilustrație în cadrul programului dedicat caligrafiei islamice.

Controversa a apărut după ce publicația Washington Free Beacon a relatat despre mai multe postări ale organizației, inclusiv una din octombrie 2025 în care The Women Sanctuary afirma că Israelul este un „stat colonial de apartheid” și cerea abolirea acestuia.

Alte postări din 2024 și 2025 făceau referire la „eliberarea Palestinei” și la expresia „de la râu până la mare”, formulare explicit antisemită, care vizează distrugerea statului Israel.

The Women Sanctuary se prezintă pe propriul site drept o organizație care organizează retreaturi spirituale pentru femei, inspirate din tradiția islamică, mindfulness și practicile religioase. Organizația descrie aceste programe drept experiențe de reflecție spirituală și reconectare cu credința islamică.

În 2026, organizația a organizat retreaturi în mai multe destinații europene. Printre acestea s-au numărat Mallorca, Corsica și nordul Portugaliei. Programul „Journey Through Islamic Calligraphy” s-a desfășurat în două sesiuni, între 16 și 21 septembrie și între 25 și 30 septembrie, în zona Arcos de Valdevez.

Potrivit informațiilor publicate anterior de presa portugheză, participanții au plătit câteva mii de euro pentru experiență. Site-ul organizației afișează în prezent programul „Journey Through Islamic Calligraphy” la 3.400 de euro, cu mențiunea că programul este epuizat.

Potrivit relatărilor Washington Free Beacon și New York Post, organizația a publicat mai multe mesaje referitoare la conflictul din Orientul Mijlociu.

În octombrie 2025, The Women Sanctuary a publicat mesajul: „Aboliți statul colonial de apartheid Israel. Eliberați Palestina”, după ce acuza Israelul de genocid împotriva palestinienilor din cauza războiului antiterorist din Gaza, declanșat de masacrul comis de teroriștii Hamas pe 7 octombrie 2023.

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Într-o postare din mai 2024 era folosită expresia „from the river to the sea” („de la râu până la mare”), în contextul unui mesaj despre Palestina.

O altă postare, din septembrie 2024, conținea o rugăciune pentru „eliberarea Palestinei” și folosea formularea „curățați Palestina de tiranie și de asupritorii ei”, potrivit relatărilor despre arhiva de social media a organizației.

În martie 2025, organizația publica un alt mesaj în care vorbea despre „restaurarea completă și legitimă a pământului” și despre Palestina.

Soția primarului din New York, Rama Duwaji, artistă, ilustratoare și ceramistă americano-siriană, a colaborat de mai multe ori cu The Women Sanctuary în 2026.

În timpul retreatului din Portugalia, ea a fost prezentată drept artist-in-residence și a condus un atelier de ilustrație. Programul includea, pe lângă caligrafie islamică, activități în aer liber, plimbări și sesiuni dedicate istoriei islamului în Portugalia.

Anterior, Duwaji participase la programe ale aceleiași organizații în Mallorca și Corsica. Un articol publicat de Vogue Arabia în 2025 descria un retreat organizat de The Women Sanctuary în Corsica, axat pe figura Fecioarei Maria în tradiția islamică.

Asocierea lui Duwaji cu organizația este urmărită în Statele Unite și în contextul activității publice a soțului său. Zohran Mamdani este primarul New Yorkului, iar dezbaterea privind antisemitismul și războiul Israel-Hamas rămâne un subiect politic important în SUA.

Participarea la retreat nu demonstrează, în sine, că Duwaji susține fiecare mesaj publicat de organizație. Informațiile disponibile confirmă însă colaborarea sa cu The Women Sanctuary și rolul avut în mai multe dintre programele acesteia. În sursele consultate nu apare o declarație a lui Duwaji prin care aceasta să fi aprobat în mod explicit postările organizației citate în relatările recente.

De asemenea, The Women Sanctuary își prezintă oficial activitatea în primul rând ca pe una spirituală și culturală, centrată pe femei și pe tradiția islamică. Criticile recente se referă în special la mesajele politice publicate separat pe rețelele sociale.